NEW YORK - Para pejabat kesehatan New York, Amerika Serikat (AS) pada Kamis (21/7/2022), melaporkan satu kasus polio – yang pertama di AS dalam hampir sepuluh tahun.

Belum ada rincian yang disampaikan tentang siapa warga Rockland County yang menderita penyakit itu, juga soal apakah ia sudah divaksinasi sebelumnya dan bagaimana kondisinya saat ini.

Pejabat negara bagian itu hanya mengatakan bahwa tampaknya individu itu terinfeksi jenis virus yang diturunkan dari vaksin, mungkin dari seseorang yang menerima vaksin hidup, yaitu vaksin yang komponennya menggunakan virus yang dilemahkan – yang tersedia di negara-negara lain, tetapi tidak di AS – dan menyebarkannya.

Dikutip VOA, polio pernah menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti di AS, karena wabah tahunan itu menyebabkan ribuan kasus kelumpuhan. Sebagian besar penderita adalah anak-anak.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), vaksin polio mulai tersedia pada 1955, dan kampanye vaksinasi nasional memangkas jumlah kasus tahunan menjadi kurang dari 100 kasus pada tahun 1960-an, dan kurang dari 10 kasus pada 1970-an.

Pada 1979, polio dinyatakan telah berhasil diberantas di AS, yang berarti tidak ada lagi penyebaran virus secara rutin. Hampir tidak pernah ada wisatawan yang membawa penyakit ini ke AS. Kasus terakhir semacam itu terjadi pada 2013.

Anak-anak AS masih rutin divaksinasi polio. Pejabat-pejabat federal merekomendasikan empat dosis vaksin, yang diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6-18 bulan, dan pada usia 4-6 tahun. Sebagian negara bagian hanya memberikan tiga dosis vaksin. Polio umumnya menyebar dari orang ke orang atau melalui air yang terkontaminasi. Polio dapat menginfeksi sumsum tulang belakang, menyebabkan kelumpuhan dan kemungkinan cacat permanen, serta kematian. Penyakit itu kebanyakan menyerang anak-anak. Polio endemik di Afghanistan dan Pakistan. Meski demikian, beberapa tahun terakhir, banyak negara di Afrika, Timur Tengah dan Asia yang juga melaporkan kasus polio.