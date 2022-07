WASHINGTON - Jenderal senior Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan peringatan keras tentang niat militer China terhadap AS dan sekutu di kawasan itu, dengan mengatakan Beijing telah menjadi lebih agresif dan jumlah penyadapan China di laut dan di udara telah "meningkat secara signifikan" di tahun terakhir.

"China meningkatkan agresivitas mereka dalam retorika mereka, tetapi juga dalam aktivitas mereka," kata Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley pada Jumat (22/7/2022) kepada sekelompok wartawan yang bepergian bersamanya di Asia, dikutip transkrip Departemen Pertahanan dari sambutannya.

“Volume, jumlah penyadapan China di laut dan di udara telah meningkat secara signifikan selama lima tahun,” lanjutnya, dikutip CNN. Kendati demikian, dia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang angka tersebut.

Komentar keras Milley ini menggarisbawahi upaya pemerintahan Presiden Joe Biden untuk melawan China sebagai prioritas strategis utama, dan itu datang ketika Ketua DPR Nancy Pelosi tampaknya bersiap untuk memimpin delegasi kongres ke Taiwan, sebuah pulau berpemerintahan sendiri yang diklaim Beijing sebagai wilayahmiliknya.

Biden telah menyarankan militer AS agar percaya jika perjalanan Pelosi dan anggota parlemen lainnya akan menimbulkan risiko keamanan. Pentagon telah menolak untuk mengatakan apakah para pejabat telah secara langsung memberi tahu Demokrat California, tetapi para pejabat mengatakan kekhawatiran termasuk China yang menetapkan zona larangan terbang atau meningkatkan penyadapan yang tidak aman terhadap kapal dan pesawat AS dan sekutu di kawasan Pasifik.

CNN melaporkan pekan lalu, menurut tiga pejabat Pertahanan, Milley memerintahkan tinjauan komprehensif interaksi militer AS dengan pasukan China selama lima tahun terakhir karena kekhawatiran tentang perilaku tegas Beijing di kawasan Indo-Pasifik.

Dengan meluncurkan tinjauan tersebut, Milley berusaha untuk mendapatkan pemahaman terperinci tentang semua interaksi antara kedua militer, terutama yang dapat dianggap "tidak aman" atau "tidak profesional" karena pesawat atau kapal China yang beroperasi terlalu dekat dengan aset militer AS.

Para pejabat mengatakan kepada CNN bahwa tujuannya adalah untuk melihat dengan jelas setiap perubahan dalam pola aktivitas militer China. Interaksi antara kedua militer sangat sensitif sehingga insiden sering tidak dipublikasikan. Misalnya, pada Juni lalu, sebuah pesawat angkut C-130 AS yang dioperasikan oleh pasukan khusus AS mengalami beberapa jenis pertemuan dengan pesawat China, tetapi Pentagon belum secara terbuka mengakui insiden tersebut.

Dalam salah satu insiden paling serius baru-baru ini, pemerintah Australia mengatakan pada Februari lalu bahwa sebuah kapal perang China diduga menggunakan laser untuk "menerangi" jet Angkatan Udara Australia dalam apa yang disebut Canberra sebagai "insiden keselamatan serius."

"Tindakan seperti ini berpotensi membahayakan nyawa," kata Angkatan Pertahanan Australia dalam sebuah pernyataan saat itu. Angkata pertahanan juga mengutuk keras "perilaku militer yang tidak profesional dan tidak aman." Pilot yang menjadi sasaran serangan laser di masa lalu telah melaporkan kilatan disorientasi, nyeri, kejang dan bintik-bintik dalam penglihatan mereka dan bahkan kebutaan sementara.

Bulan lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga menyerukan hal yang sama kepada Beijing. Austin mengkritik serangkaian tindakan pemaksaan, agresif dan berbahaya yang mengancam stabilitas di sekitar Asia dan bersumpah bahwa AS akan mendukung mitra untuk melawan tekanan apa pun.

“Negara-negara Indo-Pasifik seharusnya tidak menghadapi intimidasi politik, paksaan ekonomi, atau pelecehan oleh milisi maritim,” kata Austin dalam pidato utama di Dialog Shangri-La, konferensi pertahanan utama Asia.

Sementara itu, China bersikeras militernya defensif. “Pengembangan pertahanan nasional China bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keamanannya yang sah dan berkontribusi pada pertumbuhan kekuatan damai dunia,” kata buku putih pertahanan 2019 negara itu. "China tidak akan pernah mengancam negara lain atau mencari pengaruh apa pun,” lanjutnya.

Seperti diketahui, AS tampaknya meningkatkan operasinya di Laut Cina Selatan. Awal bulan ini, sebuah kapal perang Angkatan Laut AS menantang klaim China atas pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan, kata Armada ke-7 AS dalam sebuah pernyataan -- operasi kedua dari jenisnya minggu ini.