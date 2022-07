EKSISTENSI tokoh besar dalam mempromosikan negaranya sudah dikenal sejak bertahun-tahun lalu. Mereka bahkan dianggap sebagai ikon negara asalnya dan dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia.

Berikut adalah tokoh-tokoh besar yang menjadi ikon negaranya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber pada Rabu (27/7/2022) :

1. Soekarno (Indonesia)

Nama Soekarno sudah pasti tidak bisa dilepaskan dari negara Indonesia. Dirinya bahkan sudah menjadi ikon dan terkenal sebagai Proklamator Indonesia. Selain harum di Indonesia, nama Soekarno juga dikenal luas di negara asing.

Melansir Okezone, ada beberapa negara yang mengabadikan nama Soekarno sebagai nama jalan, menara, dan taman. Di Pakistan misalnya, sebuah menara bernama Soekarno Tower berdiri di kota Larkana. Menara Soekarno lantas tenar sebagai ikon kota itu.

Ada pula jalan Soekarno di Maroko. Jalan di kota Rabat itu dibuat sebagai bentuk apresiasi lantaran Soekarno telah membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa di Afrika dan Asia. Peresmian jalan itu dilakukan langsung oleh Soekarno pada 1960.

2. Nelson Mandela (Afrika Selatan)

Bicara Afrika Selatan, maka pikiran kita pasti langsung tertuju kepada sosok Nelson Mandela. Ia merupakan Presiden pertama Afrika Selatan yang menjabat pada 1994 sampai 1999. Majelis Umum PBB mendeklarasikan Hari Internasional Nelson Mandela atau Mandela Day tepat di hari ulang tahun Mandela, yakni 18 Juli 2009.

Hingga kini, Mandela Day terus diperingati dan menjadi simbol kebangkitan perlawanan diskriminasi dan pelanggaran HAM di Afrika Selatan.

Selama menjabat sebagai Presiden, Mandela berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan di negaranya. Usai lengser dari kursi kepresidenan, Mandela tetap gencar melakukan kegiatan sosial. Contohnya adalah berpartisipasi dalam gerakan perang melawan HIV/AIDS dan terus mengadvokasi hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan.

Laman resmi Nelson Mandela menyebut, pria dengan nama asli Rolihlahla Mandela itu tidak pernah berhenti menyuarakan pendapatnya dan mengabdi untuk demokrasi, pendidikan, dan kesetaraan. Mandela wafat di kediamannya pada 5 Desember 2013.

3. Mahatma Gandhi (India)

Mohandas Karamchand Gandhi atau Mahatma Gandhi adalah seorang aktivis, politikus, dan pemimpin gerakan nasionalis India yang menjadi ikon negara tersebut. Nama Mahatma disematkan kepadanya lantaran Gandhi dinilai mempunyai jiwa yang agung. Gandhi mendorong masyarakat India untuk mau melakukan perlawanan terhadap penjajahan Inggris.

Misi hidup pria asal Porbandar kelahiran 1869 ini adalah agar India mencapai perdamaian politik. Dengan begitu, jenis perdamaian lain bisa terwujud. Di tahun 1920, Gandhi memperkenalkan dan menyuarakan sebuah konsep bernama Satyagraha (desakan atas kebenaran). Aksi ikonik lain dari Gandhi adalah ketika ia mengajak umat Hindu dan Islam untuk sama-sama berjalan menuju arah perdamaian pada 12 Januari 1948. Sekitar 2 minggu setelahnya, Gandhi tewas usai dibunuh seorang ekstremis Hindu di New Delhi.

4. Uncle Sam (Amerika Serikat)

Negeri Paman Sam adalah julukan bagi Amerika Serikat. Julukan tersebut diambil dari nama seorang pengepak daging asal New York, Sam, yang memasok daging sapi ke Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) selama perang di tahun 1812. Sejak saat itu, para tentara akrab menyapa Sam dengan sebutan Uncle Sam atau Paman Sam. Nama pria kelahiran 1766 itu semakin tenar kala dibuat dalam sebuah surat kabar lokal. Hingga kini, nama dan sosok Sam menjadi ikon yang tidak bisa dipisahkan dari AS.

Melansir History, gambar Sam dipopulerkan oleh seorang kartunis bernama Thimas Nast. Dirinya juga terus mengembangkan cerita Paman Sam sampai menjadi terkenal seantero Amerika. Rupanya, gambar Paman Sam yang paling terkenal adalah milik James Montgomery Flagg.

Ia menggambar Sam dengan jaket biru dan topi tinggi. Pandangannya lurus ke depan dengan tatapan tajam. Gambar Paman Sam itu digunakan oleh angkatan AS selama Perang Dunia I dalam poster perekrutan prajurit. Poster dengan tagline ‘I want you for the US Army’ terlihat di mana-mana.

5. Bob Marley (Jamaika)

Bob Marley adalah sosok yang sangat ikonik bagi dunia musik reggae di Jamaika. Namanya bahkan terkenal di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bob Marley lahir di Saint Ann, Jamaika, 6 Februari 1945 dengan nama asli Robert Nesta Marley.

Sebelum terkenal sebagai penyanyi internasional, Marley membentuk grup musik bernama The Teenagers di tahun 1963. Grup musik beraliran ska itu ia dirikan bersama dua temannya, Peter Tosh dan Bunny Wailer. Band tersebut beberapa kali berganti nama, sebelum akhirnya mantap menyandang nama The Wailers.

Melalui band inilah, nama Marley terkenal di seluruh Jamaika di tahun 1960-an.

Sayangnya, grup musik tersebut bubar di tahun 1974 lantaran personelnya memilih berkarier solo. Marley meninggal dunia pada 11 Mei 1981 di Miami akibat kanker. Meskipun sudah lama wafat, namun namanya tetap dikenal sebagai musisi besar reggae dan terus menjadi ikon musik Jamaika. (Diolah dari berbagai sumber/Ajeng Wirachmi/Litbang MPI)