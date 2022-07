JAKARTA - Kasus skandal perselingkuhan dapat dialami oleh siapa pun. Bahkan kasus perselingkuhan ini melibatkan tokoh penting seperti mantan presiden hingga artis. Berikut tokoh yang perselingkuhannya menghebohkan dunia dilansir dari berbagai sumber.

1. John F Kennedy dan Marilyn Monroe

Salah satu skandal perselingkuhan yang menghebohkan dunia terjadi pada John F Kennedy dan Marilyn Monroe. John Kennedy adalah Presiden Amerika Serikat (AS) ke 35. Ia pernah diisukan selingkuh dengan artis cantik Amerika Serikat, Marilyn Monroe. Ketika itu, Marilyn adalah artis terkenal yang membuat pria terpesona, tak terkecuali Presiden John F Kennedy. Perselingkuhan keduanya terkuak saat Marilyn menyanyikan lagu “Selamat Ulang Tahun” pada acara ulang tahun Kennedy di Madison Square Garden pada 1962. Perayaan ulang tahun Kennedy ini pun membuat nama keduanya masuk dalam skandal perselingkuhan.

2. Pangeran Charles dan Camilla Parker Bowles

Ketika menikah dengan Putri Diana, Pangeran Charles diketahui berselingkuh dengan Camilla Parker Bowles. Pangeran Charles dan Camilla bertemu pada 1970-an, sebelum mengenal Putri Diana. Hubungan keduanya semakin dekat ketika pacar Camilla, Andrew Parker, tidak berada di Inggris lantaran tugas militer. Ketika itu Pangeran Charles enggan menikah muda. Hingga akhirnya pada 1973, Camilla dan sang kekasih menikah. Pernikahan Camilla dan Andrew ini pun membuat hancur hati Pangeran Charles. Hingga akhirnya pada Juli 1981, Pangeran Charles menikah dengan Putri Diana. Namun pernikahan antara Pangeran Charles dan Putri Diana kandas karena diketahui Pangeran Charles menemui Camilla. Ketika itu, Camilla diketahui juga sudah menikah.

3. Bill Clinton dan Monica Lewinsky

Artikel Washington Post dengan judul “Clinton Accused of Urging Aide to Lie” menghebohkan warga Amerika Serikat pada Januari 1998. Artikel berisi tentang perselingkuhan Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat ke-42 dengan Monica Lewinsky. Diketahui sejak 1995, Lewinsky adalah karyawan magang di Gedung Putih. Skandal perselingkuhan mulai terbongkar ketika percakapan antara Monica dan Linda, teman kerja Monica, saat membahas hubungan panasnya bersama Bill Clinton terkuak. Bill Clinton pun akhirnya mengaku pernah berhubungan fisik dengan Monica.

4. Hong Sang Soo dan Kim Min Hee

Pada 2016, sutradara serta penulis skenario Korea Selatan Hong Sang Soo terlibat skandal perselingkuhan dengan artis Korea Selatan, Kim Min Hee. Keduanya bertemu ketika kerja bareng di film Right Now, Wrong Then. Semenjak itu, mereka menjalin hubungan secara diam-diam. Sebelum kabar perselingkuhan mereka tersebar, keduanya menghadiri Festival Film Cannes. Hong Sang Soo dan Kim Min Hee diketahui telah menikah di Amerika Serikat. Ketika itu, Hong Sang Soo belum menceraikan istrinya. Akibat skandal perselingkuhan ini, keduanyasempat vakum dari industri film.