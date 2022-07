JAKARTA - Indonesia banyak memecahkan rekor di dunia dalam berbagai bidang. Sebut saja olahraga, musik, hingga rekor dalam mengingat angka. Berikut adalah rekor-rekor yang berhasil dipecahkan dan dipegang Indonesia yang dilansir dari berbagai sumber.

1. Peraih Gelar All England Terbanyak

Atlet bulu tangkis legendaris Indonesia, Rudy Hartono, adalah pemilik rekor sebagai atlet yang paling banyak memiliki gelar All England. Melansir laman resmi Olympic, Rudy berhasil menetapkan 8 gelar juara. Tujuh gelar di antaranya ia raih secara berturut-turut, sejak tahun 1968 sampai 1974. Gelar juara ke-8 ia petik di tahun 1976, usai mengalahkan Liem Swie King di partai puncak. All England adalah turnamen bulu tangkis tertua di dunia yang sudah digelar sejak 1898 di Guildford, Inggris.

2. Rekor Mengingat 76 Digit Angka

Indonesia juga memegang rekor mengingat dan menghafal 76 angka selama 1 menit melalui Dominic Brian. Melansir Okezone, Dominic Brian merupakan seorang pelajar di Bali yang memecahkan rekor dunia pada September 2012. Brian yang kala itu masih berusia 15 tahun beraksi di hadapan seribuan penonton. Angka acak yang berjumlah 100 diberikan oleh 5 penonton. Ia berhasil mengingat 76 angka yang diberikan. Sementara itu, Brian mengaku tidak mempersiapkan pemecahan rekor itu secara khusus lantaran hal tersebut mendadak.

3. Penabuh Drum Terlama di Dunia

Musisi Indonesia, Kunto Hartono, berhasil memecahkan rekor dunia sebagai pemain drum terlama dengan waktu 122 jam 25 menit pada Januari 2012. Keberhasilannya itu mematahkan rekor yang sebelumnya menjadi milik Rush Prager. Pemain drum AS itu mencatatkan waktu 120 jam dalam menabuh drum.

Kunto akhirnya berhasil memenuhi syarat GWR (Guinness World Record) dengan bermain drum dan merekam audio tanpa terputus. Ia hanya diberikan waktu istirahat 15 menit setiap 8 jam dan dilarang membawakan lagu yang sama selama 4 jam. Sertifikat rekor dunia ia dapatkan pada 10 Mei 2013. Sebelumnya, ia sudah pernah mencoba memecahkan rekor tersebut pada 2010 di Surabaya. Namun, Kunto menyerah di jam ke-82 karena terlalu lelah.

4. Pemain Angklung Terbanyak

Sebuah sejarah besar terjadi pada 9 Juli 2011. Sebanyak 5.182 peserta memainkan angklung secara bersamaan di Monumen Washington DC, AS. Acara yang diselenggarakan oleh pihak KBRI itu berhasil memecahkan rekor dunia. Melansir laman Guinness World Record, peserta memainkan lagu ‘We Are the World’ dengan percobaan selama 6 menit dan dipimpin seorang konduktor. Pemecahan rekor dunia ini semakin memperkenalkan angklung sebagai alat musik asli Indonesia.