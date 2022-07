PARA MUDLARK memainkan peran penting dalam melestarikan sejarah London dengan mengambil benda-benda yang tersapu dari lumpur Sungai Thames, dari gigi Mamot berbulu hingga lampu Romawi hingga cincin Tudor.

Itu adalah pagi yang dingin dan gelap ketika saya keluar dari stasiun kereta api di Wapping, London Timur.

Di bawah sorotan lampu jalan oranye, saya mengganti sepatu kets saya dengan sepatu bot kotor.

Orang-orang yang berjalan ke arah lain, menuju ke tempat kerja dengan pakaian bisnis, menatap saat saya mengenakan sarung tangan plastik saya.

Kantor saya untuk pagi hari sudah menunggu, jadi saya berbelok ke gang sempit dan dengan hati-hati menuruni tangga yang tidak rata, licin dengan rumput sungai yang hijau.

Hari ini saya akan melakukan "mudlarking".

Jika Anda melintasi salah satu jembatan London yang sibuk dan melihat ke bawah, Anda mungkin memperhatikan bahwa ketinggian Sungai Thames berubah secara dramatis sepanjang hari: sungai pasang surut dapat naik dan turun sebanyak 7m.

Saat air surut, Anda mungkin melihat orang-orang berlarian menuruni tangga tersembunyi untuk berjalan dengan susah payah di sepanjang tepi pantai.

Ini adalah "mudlark" - dan mereka memainkan peran penting dalam melestarikan sejarah Sungai Thames dengan mengambil benda-benda dan artefak yang bersarang di lumpur sungai.

BBC News Indonesia dalam artikelnya menuliskan bahwa Sungai Thames sangat kaya akan penemuan portabel kecil; bukan hanya kuantitasnya tetapi kualitasnya yang membuat penemuan di Thames begitu penting

Berjalan di sepanjang tepi sungai Thames di pusat kota London bukanlah hobi ideal bagi semua orang - bisa jadi dingin, kotor, dan sama berlumpurnya seperti yang disarankan oleh mudlarking.

Secara historis, menjadi mudlark bukanlah tempat yang diinginkan dalam hidup.

Istilah ini muncul pada periode Georgia dan Victoria ketika Sungai Thames adalah salah satu rute utama untuk mengangkut barang ke kota.

Pada saat itu, tepi sungai akan dipenuhi dengan sosok-sosok murung yang melankolis, kebanyakan perempuan dan anak-anak miskin yang akan "bersiap-siap" untuk bekerja setiap kali sungai surut.

Saat air pasang surut, mereka akan mengarungi lumpur untuk mengambil bongkahan batu bara, potongan tali atau apa pun yang dijatuhkan oleh tukang perahu yang ceroboh yang bisa mereka jual.

Mudlark adalah fenomena utama di London karena hanya sedikit kota pelabuhan yang memiliki tepi sungai yang luas dan terbuka di mana mereka dapat turun untuk melakukan pekerjaan mereka.

Selain itu, lumpur Thames bersifat anaerobik - memiliki kadar oksigen yang sangat rendah - sehingga sangat cocok untuk mengawetkan bahan organik yang akan membusuk.

Meskipun asal-usulnya sederhana, mudlarking sedang mengalami kebangkitan.

Tidak pernah semudah ini bagi orang untuk menjelajahi Thames: siapa pun yang mencari inspirasi hanya perlu mengikuti tagar yang membingungkan di Twitter, Instagram, atau Facebook.

Thames Discovery Programme, sekelompok sejarawan dan sukarelawan, menjalankan tur berpemandu ke tepi pantai di mana "pemandu ahli akan menunjukkan arkeologi menarik yang bersembunyi di depan mata seperti perangkap ikan Saxon dan dermaga yang pernah mengarah ke istana Tudor… dan [memastikan ] agar Anda tetap aman dan mematuhi aturan Otoritas Pelabuhan London," kata Josh Frost, arkeolog komunitas senior dengan Thames Discovery.

Meskipun tur ini merupakan pengantar yang bagus untuk mudlarking komunal, sebagian besar mudlark adalah makhluk soliter dan sering dapat ditemukan sendiri, menatap batu di bawah kaki mereka.

Salah satu buku terlaris kejutan tahun 2019 adalah Mudlarking: Lost and Found on the River Thames oleh Lara Maiklem, yang tersandung ke mudlarking hampir secara tidak sengaja.

"Suatu hari saya menemukan diri saya di puncak salah satu tangga sungai melihat ke bawah ke tepi pantai dan saya memutuskan untuk turun," tulisnya.

"Untuk beberapa alasan, sampai saat itu, saya menganggap tepi pantai sebagai ruang terlarang, terkadang terungkap, terkadang tertutup air. Saya menemukan obyek pertama saya hari itu, sepotong pendek batang pipa tanah liat, dan saya terpikat."

Cerita saya mirip. Selalu tergoda untuk berperan sebagai arkeolog sebagai seorang anak, saya bermimpi menjadi kaya dengan menemukan harta emas Raja John yang hilang yang tenggelam di sungai.

Suatu hari, lama setelah saya seharusnya menyerah pada fantasi seperti itu, saya membaca tentang mudlarking online. Saya berlari ke Sungai Thames dan mengeluarkan harta pertama saya: pipa tanah liat yang rusak yang terakhir dihisap oleh seseorang di abad ke-18. Sekarang saya dapat ditemukan di bawah Jembatan London mencari tembikar Romawi; di Rotherhithe mencari peninggalan industri; dan sekitar Putney untuk prasejarah. Kegembiraan mudlarking adalah Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin muncul atau di mana. Sungai dengan ribuan rahasia Sungai Thames adalah salah satu situs arkeologi tersohor dan terbesar di dunia, dan seluruh sejarah Inggris dapat diceritakan dari barang-barang yang ditemukan di tepi sungai. Banyak benda di Museum London memiliki label yang menyebutkan asalnya sebagai "Ditemukan di Sungai Thames". Bahkan pandangan sepintas ke sungai akan mengungkapkan pecahan tembikar, pecahan kaca dan potongan logam yang terpelintir, dan para mudlark telah menemukan segalanya mulai dari gigi Mamot berbulu hingga lampu Romawi hingga cincin Tudor. Mengingat kurangnya dana dalam arkeologi dalam beberapa tahun terakhir, mata mudlark amatir sangat membantu dalam menunjukkan struktur rapuh yang muncul dari lumpur, dengan Portable Antiquity Scheme (PAS) baru saja mencatat 1.500.000 penemuan arkeologi yang dibuat oleh anggota masyarakat Inggris. "Sangatlah penting bagi para Mudlark untuk melaporkan temuan mereka ke Portable Antiquities Scheme sesuai dengan persyaratan lisensi mereka, tidak peduli seberapa sepele atau biasa hal itu terlihat," kata Stuart Wyatt, Finds Liaison Officer untuk wilayah London, yang menilai dan mencatat artefak yang ditemukan oleh mudlark untuk PAS. "Sungai Thames sangat kaya akan temuan portabel kecil; bukan hanya kuantitasnya tetapi kualitasnya yang membuat penemuan di dalam Thames sangat penting. "Pelestarian artefak timah, kulit, dan tulang sangat baik, baik jepit rambut tulang Romawi atau mainan timah anak abad ke-17. "Artefak ini sering hilang di lokasi darat karena lingkungan tanah yang buruk, tetapi kualitas anaerobik dari tepi sungai Thames melestarikannya." Namun, mudlarking bisa menjadi hobi yang berisiko. Ketika air pasang berubah, itu berubah dengan cepat. Anda harus selalu waspada dengan rute Anda di lepas tepi sungai. Lumpur adalah bahaya lain: pada salah satu perjalanan mudlark pertama saya, seorang mudlark yang lebih berpengalaman memberi tahu saya bagaimana dia pernah jatuh ke dalam lubang yang tertinggal di lumpur. Dia beruntung memiliki ember untuk mencari jalan keluar - meskipun perjalanan pulang dengan kereta menjadi agak kotor. Tapi lumpur Sungai Thameslah yang membuat mudlarking begitu bermanfaat. Lapisan tanah berisi artefak dari setiap tahap sejarah dan pra-sejarah London. Liz Anderson, seorang Mudlark yang menjalankan blog tentang temuannya, pernah menarik sisir kutu Romawi berusia 2.000 tahun dari lumpur. "Sisirnya terbuat dari boxwood dan yang saya sukai adalah desainnya hampir sama persis dengan yang masih ada sampai sekarang," katanya kepada saya. "Ini juga memiliki lumpur di antara gigi, di mana hampir pasti masih ada telur kutu Romawi yang mengintai. Ketika saya menemukannya, itu dalam kondisi yang sangat baik, seperti baru saja dijatuhkan kemarin. " Saat sungai berkelok-kelok melalui pusat kota, kisah-kisah menarik yang tak terhitung terus terungkap. Di sepetak kecil tepi pantai di Rotherhithe di tenggara London, Anda dapat melihat batu bata merah yang runtuh di mana bangunan yang diratakan oleh Luftwaffe pada Perang Dunia Kedua jatuh ke sungai. Di samping batu bata itu ada banyak sekali paku, sekrup, dan pelat kapal berkarat yang tersisa dari masa ketika Rotherhithe dikenal sebagai situs pemecah kapal di abad ke-19. Di dekatnya ada deretan penyangga dermaga kayu. Melihat lebih dekat, Anda mungkin melihat satu yang agak berbeda: bukannya membusuk dari luar, itu berlubang. Tiang ini tidak terbuat dari kayu melainkan tulang rusuk ikan paus. Sejak tahun 1720-an, kapal penangkap ikan paus mengangkut temuan penuh blubber (Lemak) mereka ke Greenland Dock di mana lemak ikan paus dapat diubah menjadi minyak yang bermanfaat. Tulang ikan paus ditemukan dalam banyak produk, tetapi kadang-kadang, seperti di sini, mereka digunakan utuh jika para tukang pembangun kekurangan kayu. Barang-barang ini semuanya berada di bentangan Sungai Thames yang panjangnya tidak lebih dari 100m. Namun, mudlarking tidak semua tentang benda-benda fisik yang Anda temukan di sungai. Anderson berbicara secara puitis tentang kegembiraan berada di tepi sungai. "Saya langsung melupakan kecemasan atau masalah yang saya alami selama beberapa jam atau lebih selama saya berada di tepi sungai," katanya. "Bahkan jika saya tidak menemukan banyak hari itu, saya menyukai kedamaian yang dibawa sungai - satwa liar, burung, perahu yang lewat, suara, cara cahaya memantulkan air, lanskap yang berubah di bagian mana pun dari Sungai Thames, di mana saya kebetulan mudlarking pada hari itu. Bahkan pada hari cuaca dingin, berangin atau basah, itu sangat menyegarkan." Tetapi pada pagi yang cerah, ketika Anda bangun dengan burung-burung dan angin yang membekukan bertiup di sepanjang Thames yang kelabu dan tidak ada temuan yang muncul, mungkin sulit untuk tetap ceria. Setelah semua yang saya temukan adalah kondom bekas dan ikat pinggang yang dibuang. Tapi kemungkinan kekayaan Sungai Thames terus menarik para mudlark kembali. Bagi Anderson, "Sebuah penemuan impian bagi saya adalah alat batu api Neolitik... Sangat menyenangkan menemukan koin dan benda, tetapi Anda tidak dapat mengalahkan menemukan sesuatu seperti alat batu api karena usianya dan betapa istimewanya untuk menemukan dan menyimpannya. Beberapa di antaranya sangat indah." Maiklem sedang mencari item dengan cerita untuk diceritakan. "Impian saya menemukan lencana peziarah St Thomas Becket abad pertengahan yang lengkap," katanya. Peninggalan timah diproduksi dalam jumlah besar sebagai suvenir di kuil Becket di Canterbury, dan Anda dapat membayangkan salah satu peziarah Chaucer secara tidak sengaja kehilangan miliknya dalam perjalanan kembali ke London lama. Semakin lama Anda ikut menjadi Mudlark, semakin Anda ingin menemukan sesuatu. "Ini membuat ketagihan," Maiklem memperingatkan saya. Tetapi serangga itu telah menggigit saya - bahkan jika saya masih bermimpi menemukan harta karun emas di Sungai Thames. *** *Dikutip secara utuh dari artikel BBC News Indonesia berjudul 'Berburu harta karun terpendam di dasar Sungai Thames London'