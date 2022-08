WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) telah mencatat lebih dari 10.000 kasus cacar monyet yang dikonfirmasi, menurut data yang dirilis Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) pekan lalu.

Data CDC mencatat AS melewati 10.000 kasus cacar monyet pada Rabu (10/8/2022), yang bertambah lebih dari 750 kasus pada Jumat (12/8/2022). Kasus cacar monyet telah ditemuakn di setiap negara bagian AS, kecuali Wyoming.

"Kami masih beroperasi di bawah tujuan penahanan, meskipun saya tahu banyak negara bagian mulai bertanya-tanya apakah kami beralih ke lebih banyak fase mitigasi sekarang, mengingat jumlah kasus kami masih meningkat dengan cepat," kata pejabat tinggi terkait cacar monyet CDC Jennifer McQuiston, DVM, sebagaimana dilansir CBS News.

Sejak akhir Juli, AS telah melaporkan lebih banyak kasus cacar monyet daripada negara lain mana pun. Setelah AS, Spanyol telah melaporkan 5.162 kasus, Inggris 3.017, dan Prancis 2.423, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Secara global, lebih dari 30.000 kasus cacar monyet telah tercatat, dengan 12 kematian telah dilaporkan terkait penyakit ini.

Penyakit cacar monyet pertama kali ditemukan pada manusia di Republik Demokratik Kongo pada 1970 dan telah menjadi lebih umum di Afrika Barat dan Tengah. Penyakit ini mulai menyebar ke Eropa dan negara-negara Barat lainnya pada Mei 2022. WHO menyatakannya sebagai darurat kesehatan masyarakat global pada akhir Juli, dan pemerintahan Biden menyatakannya sebagai darurat kesehatan nasional pada 4 Agustus.