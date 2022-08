SURABAYA - Ayah Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak, Achmad Hermanto Dardak meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di Jalan Tol Ruas Pemalang Batang KM 341+400 Jalur/B pada Sabtu (20/8/2022) pukul 03.25 WIB.

Melalui Instastory akun Instagram miliknya, Wagub Emil menuliskan kata-kata perpisahan atas kepergian ayahanda tercintanya itu. Emil juga mengunggah lagu favorit mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) tersebut.

“Farewell my lifelong inspiration. Im so proud to have you as my father. This is your favorite song (My Way Frank Sinatra),” tulis Emil.

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya 'Selamat tinggal inspirasi hidupku. Saya sangat bangga memiliki anda sebagai ayahku. Ini lagu favoritmu (My Way Frank Sinatra)’.

Diketahui, kecelakaan bermula saat Hermanto yang naik mobil Toyota Innova nopol B.2739.UFZ menempuh perjalanan masuk dari GT Kalikangkung dengan tujuan Jakarta yang melaju dilajur 2 dengan kecepatan 100 km/jam.

Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi mengantuk. Sehingga menabrak bagian belakang Truk Hino Nopol K.1909.BH yang berada di depanya. Posisi akhir mobil Hermanto berada diantara di lajur 2 dan lajur 1 berdiri normal menghadap ke selatan dan mengalami kerusakan berat dibagian depan dan samping kiri. Sedangkan posisi akhir Truk Hino yang dikemudikan Siswoyo berada di bahu luar mengalami kerusakan ringan dibagian belakang. Dari kejadian tersebut secara teknis kondisi jalan baik tidak terdapat kerusakan (lubang/ratting) kecelakaan karena pengemudi Innova mengantuk. Sementara itu, Angga Saputra (30), sopir, mengalamai luka ringan.