CALIFORNIA - Polisi memburu pasangan sejoli yang melakukan hubungan seks pada pertandingan olahraga bisbol antara Oakland Athletics dan Seattle Mariners di Ring Central Coliseum, California, Amerika Serikat (AS).

Melalui video yang beredar di dunia maya tampaknya pasangan itu sedang memuaskan birahinya di tempat yang tidak semestinya. Posisi kepala sang wanita terlihat berada di daerah selangkangan pria.

Video yang memperlihatkan adegan seks di bangku kiri atas tribun lapangan Ring Central Coliseum itu viral saat kemenangan Oakland atas Seattle dengan point 5-3. Video itu diperoleh dari salah satu pengunjung yang sedang merekam pertandingan namun kemudian fokusnya terpecah akibat kegiatan seks yang dilakukan pasangan tersebut.

Pasangan muda mudi ini terlihat melampiaskan nafsunya dengan melakukan hubungan seks di atas tribun selama pertandingan berlangsung. Atas perbuatannya, mereka dikenakan hukuman penjara sebab kejenakaan cabul yang dilakukan.

Saat ini, polisi telah merilis foto pasangan tersebut sebagai bukti atas tindakan mereka. Polisi menganggap tindakan itu tidak pantas dilakukan pada acara besar, apalagi saat pertandingan berlangsung.

Polisi pun tertarik mewawancari pengunjung yang merekam kejadian, meskipun resolusi video tidak terlalu jelas, namun polisi tetap meyakini bahwa video yang beredar menjadi bukti kuat.

"Departemen Kepolisian Oakland tidak diberitahu tentang insiden ini sampai pertandingan selesai dan kami diberitahu bahwa staf atau kameramen tidak merekam video ini selama pertandingan," kata Petugas Informasi Publik OPD Candace Keas, dikutip Daily Star.

Pengujung lainnya pun berusaha mengalihkan perbuatan pasangan itu dengan alih-alih memegang papan bertuliskan ‘play balls’ dan ‘keep your head in the game’ agar tidak telalu tersorot kamera.

Sampai saat ini, belum ada penangkapan yang dilakukan oleh polisi. Pasangan tersebut menghilang dan masih dalam status pencarian, penyidikan terus dilanjutkan sampai mereka ditemukan.

“Kami telah memulai penyelidikan. Namun, pihak-pihak tersebut belum teridentifikasi dan belum adanya penangkapan saat ini. Pelanggarannya masuk dalam 647(a) PC, perbuatan cabul di depan umum,” jelas petugas polisi California.

Jika terbukti melakukan tindakan kejahatan cabul di depan umum, mereka terancam hukuman penjara selama enam bulan dan harus membayar denda sebesar 1000 USD atau sekiar Rp 14 juta rupiah sesuai dengan perbuatannya.