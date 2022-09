JAKARTA- Mengulas deretan negara yang punya 'Pesawat Anti-Kiamat' di dunia. Pesawat merupakan salah satu transportasi udara yang memiliki beragam kegunaan sesuai jenisnya.

Umumnya, pesawat digunakan secara komersial sebagai kendaraan penumpang. Namun, terdapat pula kegunaan lainnya yang bahkan tak terduga, yakni pesawat anti-kiamat.

Ya, di dunia ini ada 2 negara yang memiliki pesawat anti-kiamat. yang dapat digunakan saat peristiwa perang nuklir, bencana, atau konflik skala besar lainnya yang mengancam pemerintahan.

Berikut deretan negara yang punya 'Pesawat Anti-Kiamat' di dunia

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat sebagai negara adikuasa diketahui memiliki beberapa pesawat anti kiamat. Salah satunya adalah Boeing E-4B yang merupakan pesawat Boeing 747 yang dimodifikasi.

Pesawat itu, membawa peralatan khusus dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja di dunia, dan mendukung analis dan ahli strategi dalam penerbangan.

Doomsday Plane dapat mengisi bahan bakar di udara dan tetap mengudara dan beroperasi selama 35,4 jam dalam satu tugas, dan dapat beroperasi dalam penerbangan selama seminggu penuh tanpa perlu mendarat.

E-4B sendiri, dioperasikan oleh First Airborne Command and Control Squadron dari 595th Command and Control Group, dikoordinasikan oleh United States Strategic Command dan ditempatkan di dekat Omaha, Nebraska, di Offutt Air Force Base.

Desain pesawat dimaksudkan untuk bertahan dari gelombang elektromagnetik dengan semua sistem yang utuh, menariknya masih menggunakan instrumen penerbangan analog tradisional karena terbukti lebih kuat dalam menghadapi nuklir.

E-4B ini dapat membawa sebanyak 112 awak dengan 18 tempat tidur susun dan enam kamar mandi, ruang pengarahan, ruang konferensi, area kerja, dan ruang eksekutif. Bagian jendelanya pun dilaporkan ditutup dengan wire mesh untuk melindungi kru dari ledakan apa pun.

Sejauh ini, AS tercatat memiliki 4 unit pesawat jenis itu. Salah satunya diberi nama Nightwatch yang beberapa pekan yang lalu sempat singgah di wilayah Inggris.

2. Rusia

Negara Beruang Merah ini juga memiliki pesawat kiamat. Pesawat tersebut diproduksi Ilyushin dengan tipe IL-80.

Pesawat yang menjadi pos komando udara dengan peralatan komunikasi khusus yang ditempatkan di dalam kubah di badan pesawat ini termasuk pesawat yang canggih. Dilaporkan peralatan komunikasi yang ada untuk mencegah paparan serangan pulsa elektromagnetik.

Dalam kasus perang nuklir, Rusia menggunakan pesawat ini untuk memastikan rantai komando dan komunikasi yang berkelanjutan, yang diperuntukkan dalam serangan balasan atau untuk memindahkan pasukan di darat.

IL-80 sendiri dapat mengisi bahan bakar di tengah penerbangan, memungkinkan kendaraan untuk tetap berada di udara dalam waktu yang lama.

Itulah 2 negara yang punya pesawat anti kiamat yang dilengkapi fasilitas super canggih.

(RIN)