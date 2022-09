ARAB SAUDI - Negara-negara Teluk telah menuntut agar Netflix menghapus semua konten yang dianggap melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dan masyarakat.

Media Saudi melaporkan pengawas media Dewan Kerjasama Saudi dan Teluk memperingatkan dalam sebuah pernyataan, materi terbaru ini termasuk yang dibuat untuk anak-anak dan materi yang melanggar peraturan.

Pernyataan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut. Tapi TV pemerintah Saudi menunjukkan sebuah rekaman yang disamarkan dari film animasi ‘Jurassic World: Camp Cretaceous’, yakni dua gadis remaja mengaku mereka saling mencintai dan berciuman.

Cuplikan dari film Prancis yang kontroversial ‘Cuties’ juga ditampilkan dalam laporan oleh Al Ekhbariya TV, bersama dengan keterangan yang menuduh Netflix sebagai "sampul sinematik untuk pesan-pesan tidak bermoral yang mengancam pendidikan anak-anak yang sehat".

Video lain di situs web Al Ekhbariya menuduh bahwa layanan streaming itu "mempromosikan homoseksualitas dengan berfokus secara berlebihan pada homoseksual".

Saluran tersebut juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yang membuat tuduhan serupa dan meminta pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan.

"[Netflix] dihubungi untuk menghapus konten ini, termasuk konten yang ditujukan untuk anak-anak, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum," kata pernyataan bersama dari Komisi Umum Saudi untuk Media Audiovisual dan Komite Pejabat Media Elektronik GCC, dikutip BBC.

Pihak berwenang akan menindaklanjuti kepatuhan dengan arahan, dan jika konten yang melanggar terus disiarkan, tindakan hukum yang diperlukan akan diambil.

Terkait hal ini, Netflix tidak langsung memberikan tanggapan segera.

Meskipun Arab Saudi yang diperintah Muslim Sunni tidak memiliki undang-undang tentang orientasi seksual atau identitas gender, namun hubungan seksual di luar nikah, termasuk seks homoseksual, sangat dilarang.

Di bawah interpretasi hukum Islam negara itu, perilaku seksual sesama jenis dapat dihukum mati atau dicambuk, tergantung pada keseriusan kasus tersebut.

Pada April lalu, bioskop di Arab Saudi tidak menayangkan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness setelah Disney menolak permintaan dari otoritas Saudi untuk memotong apa yang mereka sebut "referensi LGBTQ".

Dan film animasi Lightyear, yang menampilkan ciuman sesama jenis, dilaporkan dilarang di kerajaan dan Uni Emirat Arab pada Juni lalu.

Sementara itu bulan lalu, YouTube dituduh otoritas Saudi karena mengizinkan "iklan yang tidak pantas" yang melanggar nilai-nilai Islam.