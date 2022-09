JAKARTA- Siapa raja pertama Kerajaan Inggris menarik diulas. Ratu Elizabeth II menghembuskan nafas terakhirnya di Balmoral waktu setempat.

Nenek dari Pangeran William ini meninggal diusia ke 96 tahun karena penyakit yang ia derita. Tak menunggu waktu lama, Kerajaan Inggris lalu menobatkan Pangeran Charles III, anak dari Ratu Elizabeth II, sebagai Raja menggantikan sang ibunda.

Kerajaan Inggris sendiri merupakan kerajaan tertua di Eropa. Dengan menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional, yang berarti raja atau penguasa berbagi kekuasaan dengan pemerintah yang terorganisir secara konstitusional.

Raja atau ratu yang berkuasa merupakan kepala negara. Namun, kekuatan politik terletak di perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sekaligus para kabinet.

Melansir dari Britannica, Britania Raya merupakan sebuah negara monarki konstitusional yang mana raja akan berbagi kekuasaan dengan pemerintah yang terorganisir secara konstitusional.

Para raja dan ratu yang memerintah merupakan seorang kepala negara, namun segala kekuasaan politik ada di tangan perdana menteri dan kabinet. Sementara raja atau ratu yang berkuasa bertindak atas saran mereka.

Jejak kekuasaan Inggris bisa dilihat sejak Dinasti Saxon berkuasa. Pengasa Saxon yang pertama adalah Egbert yang menduduki tahta sejak 802-839 M. Sejak saat itu, Dinasti Saxon terus berlanjut hingga pada akhirnya lahirlah kekuasaan Inggris setelah kematian Edward the Elder.

Lahirnya kekuasaan Inggris tidak terlepas dari beberapa kerajaan yang pada akhirnya bergabung menjadi satu. Berdasarkan sumber Britannica, Athelstan merupakan anak dari Edward the Elder yang dibesarkan oleh bibinya, Aethelflaed Lady of the Mercians.

Pada 17 Juli 924, Raja Edward the Elder meninggal dunia. Setelah kematian sang ayah, Athelstan dinobatkan sebagai raja seluruh Inggris pada 4 September 925.

Selama pemerintahannya, Raja Athelstan menetapkan batas-batas dan mampu memerintah dengan tegas.

Ia berhasil menumbangkan Viking York pada 927. Kekuasannya bahkan ditantang secara signifikan oleh Konstantinus dari Skotlandia, Owain dari Strathclyde, dan Olaf Guthfrithson pada 937. Penuntut kerajaan York turut bergabung dalam penyerbuan Inggris.

Tak hanya itu, Raja Athelstan ruapanya memiliki upaya yang keras untuk menekan angka pencurian dan menghukum tindak korupsi. Raja Athelstan juga memberikan ketentuan yang dimaksudkan untuk menghibur warga miskin dan pengurangan hukuman bagi pelanggar muda.

Dokumen di masa lalu yang ditulis secara terampil oleh katedral Winchester menunjukan adanya piagam atau uang logam perak yang bertuliskan gelar kebanggaan Rex totius Britanniae (“Raja seluruh Inggris”).

Demikian jawaban mengenai pertanyaan Siapa Raja Pertama Kerajaan Inggris.

(RIN)