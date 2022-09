INGGRIS – Mendiang Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip memiliki tiga anak. Yakni Pangeran Charles, Ratu Anne dan Pangeran Edward.

Anak-anak Ratu Elizabeth II itu berbagi kenangan favorit mereka tentang selera humor ibu mereka, liburan keluarga, dan momen mengejutkan lainnya. Para bangsawan ini berbicara sebagai bagian dari BBC One Special - A Tribute to Her Majesty The Queen.

1. Waktu mandi yang tak terlupakan

Raja Charles mengenang momen sebelum penobatan Ratu Elizabeth pada 1953. "Saya tidak akan pernah lupa, ketika kami masih kecil, mandi dan dia datang berlatih memakai mahkota sebelum penobatan," katanya.

"Semua momen luar biasa itu, saya tidak akan pernah lupa,” ujarnya.

Charles baru berusia tiga tahun ketika ibunya naik takhta. Saat ini Charles berusia 73 tahun dan memiliki lebih banyak pelatihan dalam memimpin untuk menjadi Raja daripada raja Inggris lainnya. Dan Charles mengaku akan merindukan ibunya untuk diajak bicara.

"Dia selalu ada di sana, saya bisa berbicara dengannya tentang ini, itu, atau yang lain. Saya pikir itu akan selalu menjadi sesuatu yang akan sangat sulit untuk tidak dimiliki,” terangnya.

2. Liburan keluarga yang privasi

Putri tunggal Ratu, Putri Anne mengatakan ada tiga hal yang slelau dikenanya bersama sang ibunda tercinta. Yakni selama kehidupan pelayanan publik, saat-saat privasi dihargai, dan liburan keluarga.

"Ada banyak hal yang terjadi pada periode itu, mungkin saat-saat yang paling dia nikmati," ujar Putri Anne, 72, kepada BBC.

"Sebagian karena itu mencakup semua hal yang dia nikmati - pedesaan, anjing, kuda, dan hanya keluar dan sekitar - dan bisa sedikit menjauh dari pandangan publik itu,” ungkapnya.

3. Momen paling mengejutkan Putra bungsu Ratu, Panheran Edward mengenang momen paling mengejutkan dalam produksi film televisi mana pun. Yakni ketika Ratu masuk ke upacara pembukaan Olimpiade London 2012. Sebuah film pendek menunjukkan Ratu di Istana Buckingham bertemu Daniel Craig, yang memerankan agen rahasia terkenal James Bond dalam lima film. Dengan anjing peliharaan Ratu berada di belakangnya, sang raja menaiki helikopter dan kemudian terjun ke stadion Olimpiade - dengan bantuan pemeran pengganti. "Ada Daniel Craig sebagai James Bond, tiba di Istana Buckingham ... dan semua orang, di mana pun Anda berada di dunia, memikirkan hal yang sama - siapa yang akan memerankan Ratu? Dan itu adalah Ratu," terang Pangeran Edward, 58. "Dan itu memiliki efek yang sama pada semua orang yang menonton - mereka tidak bisa mempercayainya,” lanjutnya. "Saya pikir itu adalah momen yang luar biasa karena itu hanya menunjukkan binar dan selera humor yang fantastis - fakta bahwa ibu saya menyimpannya sepenuhnya untuk dirinya sendiri, dan tim tidak memberi tahu siapa pun adalah hal yang brilian,” ujarnya.