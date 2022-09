LONDON - Peti mati Ratu Elizabeth II saat ini diketahui berada di Edinburgh dan akan dipindahkan ke London, menjelang pemakaman kenegaraannya yang akan digelar pada Senin (19/9/2022).

Anggota masyarakat masih dapat melihat peti matinya di Katedral St Giles Edinburgh. Adapun Ratu akan disemayamkan selama empat hari di Westminster Hall mulai Rabu (14/9/2022).

Raja Charles III juga akan melanjutkan tur keempat negara yang membentuk Inggris Raya. Inilah panduan Anda tentang prosesi pemakaman yang akan terjadi hari demi hari hingga pemakaman resmi pada Senin (19/9/2022), dikutip BBC.

Saat ini, peti mati Ratu akan terus dibaringkan di Katedral St Giles. Para pejabat mengatakan sistem antrian akan diberlakukan bagi anggota masyarakat yang ingin memberikan penghormatan. Mereka yang hadir diperingatkan bahwa mereka kemungkinan harus berdiri selama beberapa jam.

Pada pukul 17:00, peti mati Ratu akan dipindahkan dari Katedral St Giles ke bandara Edinburgh. Anggota masyarakat akan dapat memberikan penghormatan mereka saat mobil jenazah melaju di sepanjang rute.

Peti mati kemudian akan melakukan perjalanan dengan pesawat ke RAF Northolt pada pukul 18:00. Putri Kerajaan, Putri Anne, akan menemaninya, dan peti mati diperkirakan akan tiba di London sebelum pukul 19.00.

Peti mati itu kemudian akan dipindahkan ke Istana Buckingham, di mana akan ditemui oleh Raja Charles III dan Camilla, Permaisuri, serta anggota Keluarga Kerajaan lainnya.

Penjaga kehormatan, yang dibentuk oleh Pengawal Raja, akan menerima peti mati, sebelum dibawa ke Ruang Busur, di dalam istana, dan diawasi oleh sejumlah pendeta.

Sebelumnya, Raja dan Camilla akan terbang ke Belfast di mana Raja Charles akan bertemu Menteri Luar Negeri untuk Irlandia Utara, Chris Heaton-Harris MP, serta para pemimpin partai lainnya.

Setelah pertemuan dengan para pemimpin agama, Raja dan Camilla akan menghadiri kebaktian doa di Katedral St Anne, sebelum kembali ke London.

Rabu (14/9/2022)

Peti mati akan dipindahkan dari Istana Buckingham ke Westminster Hall, tempat Ratu akan disemayamkan selama empat hari. Pembaringan kenegaraan (lying-in-state)menggambarkan acara formal di mana peti mati ditempatkan pada pandangan sebelum upacara pemakaman.

Peti mati Ratu akan meninggalkan Istana Buckingham pada pukul 14:22. Kerumunan akan dapat menyaksikan iring-iringan melakukan perjalanan melalui pusat kota London - di sepanjang Queen's Gardens, The Mall, Horse Guards and Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square, dan New Palace Yard.

Prosesi ini akan mencakup Raja dan anggota Keluarga Kerajaan, senjata akan ditembakkan di Hyde Park dan Big Ben akan di tol.

Peti mati akan dihiasi dengan Mahkota Negara Kekaisaran dan dibawa dengan kereta meriam Artileri Kuda Kerajaan Pasukan Raja. Raja dan anggota keluarga kerajaan akan berjalan di belakang dalam perjalanan yang memakan waktu 38 menit.

Peti mati akan mencapai Westminster Hall pada pukul 15:00 waktu setempat. Sesampai di sana, itu akan beristirahat di platform yang ditinggikan. Setiap sudut platform akan dijaga 24 jam sehari oleh tentara dari unit yang melayani Rumah Tangga Kerajaan.

Anggota masyarakat akan dapat memberikan penghormatan kepada peti mati Ratu mulai pukul 17:00. Westminster Hall akan tetap buka hingga pukul 06:30 pada Senin (19/9/2022).

Orang-orang diperingatkan bahwa mereka mungkin harus mengantri berjam-jam, mungkin semalaman, dengan sedikit kesempatan untuk duduk karena antrian akan terus bergerak

Kamis (15/9/2022)

Hari itu menandai hari pertama dari empat hari penuh peti mati Ratu akan disemayamkan di Westminster Hall, di mana dia akan tinggal sampai pagi hari pemakaman.

Diperkirakan ratusan ribu pelayat akan memberikan penghormatan mereka di gedung abad ke-11, bagian tertua dari Istana Westminster dan jantung pemerintahan Inggris.

Jumat (16/9/2022)

Peti mati Ratu akan disemayamkan untuk hari kedua penuh di Westminster Hall, di mana orang-orang dapat memberikan penghormatan.

Raja dan Camilla akan melakukan perjalanan ke Wales, menandai akhir dari kunjungannya ke keempat negara Inggris sebagai raja.

Sabtu (17/9/2022)

Peti mati Ratu akan disemayamkan untuk hari ketiga penuh di Westminster Hall.

Minggu (18/9/2022)

Peti mati Ratu akan disemayamkan untuk hari keempat penuh di Westminster Hall.

Acara mengheningkan cipta selama satu menit akan diadakan di seluruh Inggris pada pukul 20:00. Orang-orang dapat menandai keheningan secara pribadi di rumah mereka sendiri, di jalan dengan tetangga atau di acara-acara komunitas.

Senin (19/9/2022)

Senin 19 September adalah hari pemakaman kenegaraan Ratu. Ini akan menjadi hari libur nasional di Inggris.

Pembaringan kenegaraan Ratu akan berakhir pada pukul 06:30. Pukul 10.44, peti mati akan dibawa dalam prosesi dari Istana Westminster ke Westminster Abbey. Pemakaman kenegaraan akan dimulai pukul 11.00. Rincian lebih lanjut tentang pemakaman masih harus dikonfirmasi.

Pada saat prosesi pemakaman, peti mati akan melakukan perjalanan dari Westminster Abbey ke Wellington Arch. Dari sanalah Ratu akan melakukan perjalanan ke Windsor.

Mobil jenazah negara bagian kemudian akan membawa peti mati di sepanjang Jalan Panjang ke Kapel St George di Kapel Windsor, tempat layanan komitmen akan berlangsung.

Nantinya di antara para tamu akan ada anggota keluarganya, politisi senior Inggris dan kepala negara dari seluruh dunia, serta perwakilan dari badan amal yang dia dukung.