LONDON - Raja Charles III mengatakan dia "sangat tersentuh" oleh dukungan yang dia terima dari seluruh dunia, dalam sebuah pesan pada malam pemakaman Ratu Elizabeth II.

Raja berkata bahwa dia dan Permaisuri Camilla "sangat tersentuh" oleh semua orang yang bersusah payah untuk memberikan penghormatan.

"Selama 10 hari terakhir, saya dan istri saya sangat tersentuh oleh banyak pesan belasungkawa dan dukungan yang kami terima dari negara ini dan di seluruh dunia,” terang Raja dalam pesan tertulis yang dikeluarkan Istana Buckingham, dikutip BBC.

"Di London, Edinburgh, Hillsborough, dan Cardiff, kami sangat tersentuh oleh semua orang yang bersusah payah datang dan memberikan penghormatan mereka kepada jasa seumur hidup ibu saya tersayang, mendiang Ratu,” lanjutnya.

"Saat kita semua bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kita, saya hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah memberikan dukungan dan penghiburan bagi keluarga saya dan saya sendiri di masa duka ini,” ujarnya.

Menurut rencana, pemakaman kenegaraan di Westminster Abbey dimulai pukul 11:00 waktu setempat.

Sekitar 2.000 orang diperkirakan akan menghadiri upacara tersebut, termasuk 500 Presiden, Perdana Menteri (PM), dan bangsawan asing dari seluruh dunia.

Di sana, Raja akan memimpin bangsa berkabung untuk raja yang paling lama memerintah.

Potret Ratu yang tak pernah dipublikasikan terlihat juga telah dirilis oleh Istana Buckingham pada malam pemakamannya.

Foto itu, yang diambil oleh Ranald Mackechnie menjelang Perayaan Platinum Jubilee pada Mei lalu, menunjukkan wajah sang Ratu berseri-seri ke kamera di rumahnya di Kastil Windsor.

Dia mengenakan gaun biru, kalung mutiara tiga untai favoritnya, anting-anting mutiara dan bros aquamarine dan berliannya - hadiah ulang tahun ke-18 dari ayahnya George VI pada 1944 yang juga dia kenakan pada peringatan 75 tahun Hari VE pada 2020.

Seperti diketahui, Raja Charles mengadakan upacara pemakaman di Istana Buckingham pada Minggu (18/9/2022) malam untuk para kepala negara yang menghadiri pemakaman. Kemudian, pada pukul 20:00 waktu setempat, mengheningkan cipta selama satu menit dilakukan di rumah-rumah dan pintu-pintu di seluruh Inggris.

Ribuan orang telah mengantri minggu ini untuk melihat Ratu berbaring, yang berakhir pada 06:30 pada Senin (19/9/2022). Antrian ditutup untuk pendatang baru tak lama setelah pukul 22:40 pada Minggu (18/9/2022).

Pukul 10:44 waktu setempat, peti matinya akan dibawa dalam prosesi dari Istana Westminster ke Westminster Abbey di State Gun Carriage of the Royal Navy.

Raja Charles akan berjalan di belakang, bersama Putri Kerajaan, Duke of York dan Earl of Wessex. Lalu disusul di belakang mereka akan ada cucu Ratu, Pangeran Wales, Duke of Sussex dan Peter Phillips.

Pangeran George dan Putri Charlotte juga akan menghadiri pemakaman Ratu dan berjalan di belakang peti mati Ratu dalam prosesi.

Uskup Agung Canterbury Justin Welby, yang akan memberikan khotbah, mengatakan kepada BBC bahwa orang-orang dapat mengharapkan "banyak kemegahan dan kemegahan" dari kebaktian itu, tetapi dia juga berharap itu akan membantu keluarga Ratu "menemukan suatu ukuran kenyamanan di tengah sorotan publisitas".

"Dalam bacaan dan doa, itu akan menjadi sesuatu yang, sekali lagi, saya doakan akan sesuai dengan karakter dan pribadi Ratu. Anda akan berpikir bukan hanya ini adalah layanan yang cocok untuk seorang Ratu, ini adalah layanan yang cocok untuk orang ini,” terangnya.

Setelah kebaktian, peti mati akan ditarik dalam prosesi berjalan kaki dari Abbey ke Wellington Arch, di Hyde Park Corner London.

Dengan rute yang dipenuhi personel militer dan polisi, Big Ben akan berdentang dengan interval satu menit saat arak-arakan bergerak perlahan melalui jalan-jalan ibu kota.

Pejabat parlemen mengatakan mereka yakin bel akan berbunyi selama prosesi setelah menyelidiki "masalah teknis kecil" yang membuatnya tak berbunyi pada Minggu (18/9/2022), setelah mengheningkan cipta nasional.

Salut senjata juga akan ditembakkan setiap menit dari Hyde Park selama prosesi dan orang-orang dapat menonton secara langsung dari area pandang yang ditentukan di sepanjang rute.

Sesampainya di Wellington Arch, sekitar pukul 13:00 waktu setempat, peti mati akan dipindahkan ke State Hearse yang baru untuk perjalanan terakhirnya ke Kastil Windsor. Di sana, peti mati Ratu akan memasuki Kapel St George untuk layanan komitmen.

Dihadiri oleh jemaat yang lebih kecil yang terdiri dari sekitar 800 tamu, kebaktian akan dipimpin oleh Dekan Windsor David Conner, dengan restu dari Uskup Agung Canterbury.

Pada upacara keluarga pribadi nanti, Ratu akan dimakamkan bersama mendiang suaminya, Duke of Edinburgh, di kapel peringatan Raja George VI, yang terletak di dalam Kapel St George.