TOKYO - Topan Nanmadol membawa angin kencang dan curah hujan rekor ke Jepang barat pada Senin, (19/9/2022) sebagai salah satu badai terbesar yang melanda negara itu dalam beberapa tahun yang menewaskan sedikitnya satu orang, mengganggu transportasi dan memaksa beberapa produsen untuk menangguhkan operasi.

Perdana Menteri Fumio Kishida menunda keberangkatannya ke New York, di mana ia akan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB, hingga Selasa, (20/9/2022) untuk memantau dampak badai, media lokal melaporkan.

"Kita harus tetap waspada terhadap hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi dan gelombang badai," kata seorang pejabat Badan Meteorologi Jepang (JMA) dalam konferensi pers, sebagaimana dilansir Reuters.

Topan ke-14 Jepang musim ini mendarat di dekat kota Kagoshima pada Minggu, (18/9/2022) malam sebelum menerjang pulau barat Kyushu dan kemudian mengamuk ke pulau utama Honshu pada Senin pagi.

Sebuah sungai di Prefektur Miyazaki Kyushu meluap, membanjiri ladang dan jalan, rekaman dari penyiar negara NHK menunjukkan. Video lain menunjukkan sebuah rumah di tepi sungai yang setengah tergantung di atas aliran air, atap seng merobek sebuah pompa bensin, dan papan reklame yang roboh bersandar di jalan dari atas sebuah bangunan.

NHK mengatakan seorang pria ditemukan tewas di dalam mobilnya, yang ditemukan terendam hingga ke atapnya di tengah lapangan.

Seorang pria lain ditemukan tidak sadarkan diri di daerah yang dilanda tanah longsor.

Setidaknya 82 orang terluka, kata NHK.

Sekira 340.000 rumah tangga, kebanyakan dari mereka di Kyushu, pada Senin pagi tanpa listrik, kata kementerian perdagangan, sementara Kyushu Railway Co, mengatakan telah menghentikan operasi di Kyushu dan Japan Airline Co Ltd dan ANA Holdings membatalkan sekitar 800 penerbangan, lapor NHK.

Badai itu berpusat di lepas pantai utara prefektur Shimane di Honshu barat pada pukul 0700 GMT dan menuju timur laut dengan kecepatan sekitar 35 km per jam (22 mil per jam), kata JMA.

Badai itu akan bergerak ke pantai di utara Honshu hingga Selasa sebelum melintasi darat dan bergerak ke timur laut ke Pasifik, badan tersebut memproyeksikan.

Hingga 400 mm hujan diperkirakan terjadi di wilayah Tokai Jepang tengah, jantung industri negara itu, selama 24 jam ke depan, katanya.

Hujan deras yang sesekali melanda Tokyo, tetapi bisnis di ibu kota sebagian besar beroperasi seperti biasa.

Sebagian besar sekolah ditutup pada Senin karena hari libur umum.