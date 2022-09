LITTLE ROCK - Scott Kreykes, pria asal Dierks, Arkansas, Amerika Serikat (AS) menemukan 50 berlian di Taman Negara Bagian Crater of Diamonds, Arkansas sepanjang 2022. Berlian ke-50 yang ditemukan Kreykes juga tercatat sebagai berlian ke-35.000 yang ditemukan di taman negara bagian itu.

Menurut keterangan pers yang dilansir New York Post, Selama empat tahun terakhir, Kreykes telah menemukan dan mendaftarkan lebih dari 80 berlian - 50 di antaranya dia temukan tahun ini - di Taman Neara Bagian Crater of Diamonds di Murfreesboro, Arkansas.

Awal bulan ini, Kreykes sedang menyaring kotoran di area pencarian berlian dan memutuskan untuk membawa pulang kerikil yang sudah diayak untuk dilihat nanti.

Pedoman taman memungkinkan pengunjung untuk membawa pulang satu ember lima galon kerikil yang diayak per hari, kata siaran pers.

Saat memilah-milah kerikil di rumah, Kreykes menemukan satu berlian kecil. Pada 6 September, dia membawanya ke Pusat Penemuan Berlian taman untuk mendaftarkannya secara resmi, kata siaran pers.

Staf taman mendaftarkan berlian itu sebagai berlian putih 4 titik. Berlian yang lebih kecil dari satu karat ditimbang dalam poin, dengan 100 poin sama dengan satu karat.

Staf taman juga memberi tahu Kreykes bahwa berliannya adalah yang ke-35.000 yang ditemukan dan didaftarkan di Crater of Diamonds State Park sejak dibuka pada 1972. Menurut keterangan pers, sebagai hadiah untuk pencapaiannya, Kreykes menerima dua malam menginap gratis di taman negara bagian Arkansas itu dan tampilan khusus untuk berlian dan kartu pendaftarannya. Kreykes menamai berliannya Leo, seperti nama cucunya.