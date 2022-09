UKRAINA - Negara-negara Barat dan Ukraina mengatakan pemungutan suara ‘palsu’ yang dimulai Jumat (23/9/2022) pada referendum Rusia bertujuan mencaplok empat wilayah yang diduduki Ukraina. Beberapa pejabat lokal mengatakan para pemilih diintimidasi dan diancam.

Dalam pemungutan suara, yang dijadwalkan berlangsung dari Jumat (23/9/2022) hingga Selasa (20/9/2022) di provinsi Luhansk, Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhzhia dan Donetsk yang dikuasai Rusia, pemilih ditanya apakah mereka ingin wilayah mereka menjadi bagian dari Rusia.

Jajak pendapat juga diberlakukan di Rusia, di mana para pengungsi dan penduduk lain dari daerah tersebut dapat memilih. Negara Barat dan Ukraina mengatakan pemungutan suara itu ilegal menurut hukum internasional.

"Setiap pemilihan atau referendum di wilayah Ukraina hanya dapat diumumkan dan dilakukan oleh otoritas yang sah sesuai dengan undang-undang nasional dan standar internasional," kata Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa dalam sebuah pernyataan, dikutip VOA.

"Oleh karena itu, 'referenda' yang direncanakan akan illegal,” lanjutnya.

Pejabat Ukraina mengatakan orang dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai pemungutan suara selesai. Kelompok bersenjata pergi ke rumah untuk memaksa orang memberikan suara, dan karyawan diberitahu bahwa mereka bisa dipecat jika mereka tidak berpartisipasi.

Serhiy Haidai, Gubernur Luhansk Ukraina, mengatakan di kota Starobilsk, penduduk dilarang pergi dan orang-orang dipaksa keluar dari rumah mereka untuk memilih.

"Hari ini, hal terbaik bagi rakyat Kherson adalah tidak membuka pintu mereka," kata Yuriy Sobolevsky, wakil ketua dewan pertama wilayah Kherson yang terlantar.

Hasil referendum, yang diharapkan segera setelah pemungutan suara, hampir pasti mendukung bergabung dengan Rusia.

"Kami akan kembali ke rumah," kata pemimpin Donetsk yang didukung Rusia, Denis Pushilin.

"Donbas adalah Rusia,” ujarnya.

"Kami semua telah menunggu referendum untuk bergabung dengan Rusia selama delapan tahun," kata Leonid Pasechnik, pemimpin Luhansk yang didukung Rusia.

“Kami telah menjadi bagian dari Rusia. Hanya ada masalah kecil – untuk memenangkan [perang],” terangnya.

Ukraina mengatakan tidak akan pernah menerima kendali Rusia atas wilayahnya.

Referendum dengan cepat diselenggarakan setelah Ukraina awal bulan ini merebut kembali wilayah timur laut dalam serangan balasan.

Dengan menggabungkan empat wilayah, Moskow dapat menggambarkan serangan untuk merebut kembali mereka sebagai serangan terhadap Rusia sendiri - bahkan berpotensi menggunakannya untuk membenarkan respons nuklir.

Dalam pidato yang disiarkan televisi minggu ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Barat sedang mencoba untuk melemahkan dan menghancurkan Rusia dan negaranya akan menggunakan semua cara dimiliki untuk melindungi Rusia dan rakyatnya.

Dalam pidato itu, Putin juga akan memobilisasi militer dengan memanggil 300.000 tentara lagi untuk “operasi militer khusus” di Ukraina.

Menurut sebuah laporan oleh Institute for the Study of War, kampanye mobilisasi Rusia tidak mungkin menghasilkan tentara yang efektif dan menciptakan reaksi publik.

“Pihak berwenang Rusia secara paksa merekrut warga Rusia untuk berperang di Ukraina dengan dalih tipis, melanggar janji Kremlin untuk merekrut hanya mereka yang memiliki pengalaman militer,” terangnya.

“Pihak berwenang Rusia juga secara nyata memobilisasi personel [seperti pengunjuk rasa] yang akan memasuki perang di Ukraina dengan moral yang buruk,” katanya.