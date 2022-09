NEW YORK - China menuduh Amerika Serikat (AS) mengirimkan "sinyal yang sangat salah dan berbahaya" terkait Taiwan setelah menteri luar negeri AS mengatakan kepada mitranya dari China bahwa pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Taiwan sangat penting.

Taiwan menjadi fokus pembicaraan 90 menit antara Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, pada Jumat, (23/9/2022), kata seorang pejabat AS kepada wartawan.

“Bagi kami, menteri memperjelas bahwa, sesuai dengan kebijakan lama kami satu-China, yang sekali lagi tidak berubah, pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Selat sangat, sangat penting,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS sebagaimana dilansir Reuters.

Kementerian luar negeri China, dalam sebuah pernyataan pada pertemuan itu, mengatakan Amerika Serikat mengirimkan "sinyal yang sangat salah dan berbahaya" ke Taiwan, dan semakin merajalelanya aktivitas kemerdekaan Taiwan, semakin kecil kemungkinan akan ada penyelesaian damai.

"Masalah Taiwan adalah masalah internal China, dan Amerika Serikat tidak berhak ikut campur dalam metode apa yang akan digunakan untuk menyelesaikannya," kata kementerian mengutip Wang.

Ketegangan atas Taiwan telah meningkat setelah kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi ke sana pada Agustus - yang diikuti oleh latihan militer China skala besar - serta janji oleh Presiden AS Joe Biden untuk mempertahankan pulau yang diperintah secara demokratis itu.

Pernyataan Biden adalah pernyataannya yang paling eksplisit hingga saat ini tentang mengerahkan pasukan AS untuk mempertahankan Taiwan. Itu juga merupakan contoh terbaru dari penampilannya yang melampaui kebijakan "ambiguitas strategis" AS yang sudah berlangsung lama, yang tidak menjelaskan apakah Amerika Serikat akan menanggapi secara militer serangan terhadap Taiwan. Gedung Putih bersikeras bahwa kebijakan Taiwannya tidak berubah, tetapi China mengatakan pernyataan Biden mengirim sinyal yang salah kepada mereka yang menginginkan Taiwan yang merdeka. Dalam panggilan telepon dengan Biden pada Juli, pemimpin China Xi Jinping memperingatkan tentang Taiwan, dengan mengatakan "mereka yang bermain api akan binasa karenanya." China melihat Taiwan sebagai salah satu provinsinya dan telah lama berjanji untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk melakukannya. Pemerintah Taiwan sangat menentang klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depannya. Kementerian luar negeri Taiwan, menanggapi pertemuan antara Blinken dan Wang, mengatakan "tindakan provokatif baru-baru ini" China telah menjadikan Selat Taiwan sebagai fokus diskusi, dan China berusaha "membingungkan audiens internasional dengan argumen dan kritik yang bertentangan dengan kenyataan." Departemen Luar Negeri telah mengatakan sebelumnya bahwa pertemuan Blinken dengan Wang adalah bagian dari upaya AS untuk "mempertahankan jalur komunikasi terbuka dan mengelola persaingan secara bertanggung jawab," dan pejabat senior itu mengatakan Blinken telah menegaskan kembali keterbukaan AS untuk "bekerja sama dengan China dalam hal-hal yang menjadi perhatian global."