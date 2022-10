SEMARANG - Partai Nasdem akhirnya memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Pengumuman Anies sebagai Capres dari Partai Nasdem ini diumumkan langsung oleh Ketua Partai, Surya Paloh.

Padahal sebelumnya, selain Anies, nama yang juga digadang-gadang Nasdem akan dicalonkan sebagai capres pada Pilpres 2024 adalah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Andika Perkasa. Merespons terpilihnya Anies sebagai kandidat capres pilihan Nasdem, Ganjar tak banyak berkomentar.

"Ya semua partai punya hak lah," kata Ganjar kepada awak media di Gedung Gradhika, Semarang, Senin (3/10/2022).

Adapun, partai besutan Surya Paloh ini telah mengumumkan nama capres yang akan diusung pada Pilpres 2024 nanti. Nama Anies Baswedan, yang saat ini tengah menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan akan segera mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2022, terpilih.

"Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ke depan, insya Allah jika Bapak Anies terpilih menjadi presiden, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa lebih bermatartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter," katanya saat deklarasi di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Surya Paloh pun menyampaikan bahwa, penunjukan Anies sebagai Capres dari Partai Nasdem akan didukung oleh partai yang akan berkoalisi dengan mereka, yaitu Demokrat dan PKS.

"Soal dua partai ini, jujur saja dari perspektif yang saya pahami sebagai praktisi politisi InsyaAllah semuanya menyatukan pikiran, semangat, dan tekad dengan Nasdem," ucapnya.

Anies Ditunjuk sebagai capres Partai Nasdem lantaran dianggap dapat menjadi pemimpin bangsa yang akan datang. "Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not, the best!" kata Surya Paloh.