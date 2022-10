WAY KANAN- Kasus pembunuhan terhadap satu keluarga menggegerkan warga Desa Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

Pasalnya, lima orang ditemukan tewas dalam sebuah sumur septic tank yang tidak lagi berfungsi di dalam rumah korban atas nama Zainuddin.

β€œTim gabungan tim tekab 308 presisi Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin Polres Way Kanan berhasil mengamakan diduga pelaku pembunuhan satu keluarga,” ujar Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna di Mako Polres Way Kanan, Kamis (6/10/2022).

Dikatakan dia, kedua Tersangka insial DW (17 ) dan E (50) berdomisili di Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Sedangkan hubungannya kedua pelaku adalah anak dan ayah kandung.

β€œKorban dibunuh dengan cara lehernya dipukul menggunakan besi panjang sekitar 1,5 meter ketika korban sedang tidur didalam rumah,” ujarnya.

Setelah korban tak berdaya lehernya diikat dengan tali lalu diseret ke dapur, sampai di dapur korban sudah tidak bernyawa lalu korban di angkut menggunakan mobil pick up dibawa ke areal tebu dan kebun singkong selanjutnya dikubur oleh pelaku.

β€œMotif pelaku dikarenakan pelaku sering bertengkar dengan korban menyangkut masalah warisan,” kata dia.

Sementara, barang bukti yang dapat diamankan berupa satu batang besi panjang sekitar 1,5 meter, satu unit handphone dan satu bilah kapak. Atas perbuatan bersangkutan pelaku dapat dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun. Namun bisa berkembang, apabila hasil pemeriksaan pelaku terbukti ada perencanaan akan kami kenai dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau semur hidup,” tutupnya.