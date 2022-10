BANTUL - MNC Peduli dan Essilor menggelar kegiatan pemeriksaan dan pembagian kaca mata gratis untuk 500 anak-anak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mata sejak dini.

Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia (Word Sight Day). Momen ini untuk memusatkan perhatian dan mendorong masyarakat memiliki kesadaran pentingnya kesehatan mata.

"Karena kesehatan mata berdampak pada banyak aspek di antaranya pendidikan, pekerjaan, kualitas hidup dan kemiskinan. Hari Penglihatan Sedunia menjadi momentum pengingat bagi masyarakat dunia bahwa mata merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki manusia," kata dia, Kamis (6/10/2022).

Berdasarkan data International Agency for The Prevention of Blindness, Indonesia merupakan negara ketiga tertinggi di dunia yang penduduknya terganggu penglihatannya. Pada 2020, sebanyak 35 juta orang di Indonesia mengalami gangguan penglihatan.

"Karena itu, momentum ini kita bekerjasama mengadakan pemeriksaan dan berbagi kacamata gratis," ujarnya.

Sementara itu, Product Executive Esselor, Christina Rani Dewi menjelaskan, dalam kegiatan ini ada 500 anak yang berasal dari 5 panti asuhan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selain memberikan edukasi kesehatan mata, anak-anak juga berkesempatan diperiksa kesehatan mata secara gratis.

"Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, apabila anak-anak memerlukan bantuan alat bantu penglihatan maka tim Esselor akan langsung membuatkan kacamata," tuturnya.

Selain MNC Peduli dan Essilor, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Akademi Optometri Yogyakarta (Aktriyo). Aktriyo adalah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang fokus mempelajari dan menganalisis mata yang ada di kota Yogyakarta. Direktur Aktriyo, Teguh Suripto, sangat mengapresiasi atas kerjasama yang terjalin dengan baik ini. Ia bersyukur dan berterima kasih bisa bersama-sama membantu masyarakat yang membutuhkan. "Terima kasih kepada Esselor dan MNC Peduli atas kerjasama baik ini. Harapannya semoga kita bisa membangun kolaborasi secara menerus," katanya. Sebagai informasi, kegiatan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis kerjasama MNC Peduli dan Esselor sudah berlangsung sejak tahun 2016 di 30 Lokasi. Lebih dari 12.000 orang sudah menerima manfaat ini.