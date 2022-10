JAKARTA- Ini perbedaan Inggris, Britania Raya dan United Kingdom. Walau merujuk pada satu negara yang sama yaitu Inggris tapi ternyata ketiga kata itu memiliki perbedaan.

Inggris memiliki sejarah yang sangat panjang sebagai negara dengan sistem monarki konstitusional dan sistem politik dasar parlementer. Sebagai negara parlementer, Inggris menjadi negara yang terdiri dari beberapa negara bagian seperti Skotlandia, Inggris, Wales, dan Irlandia Utara.

Jika berbicara lebih dalam tentang Inggris orang akan merujuk negara kerajaan ini dengan sebutan Inggris (England), Britania Raya (Great Britain) dan United Kingdom (Inggris Raya). Sebenarnya tidak ada yang salah hanya saja ketiga istilah itu tidak bisa disamakan karena memiliki makna berbeda.

Berikut perbedaan Inggris, Britania Raya dan United Kingdom dirangkum dari berbagai sumber:

1. Tata Letak Geografis

Sebagaian besar Inggris terletak di satu pulau yang merupakan bagian dari kumpulan pulau yang lebih besar. Dalam istilah geografis dikenal Britania Raya. Britania Raya adalah sebuah pulau yang terletak di antara Laut Utara dan Selat Inggris, yang pada titik tersempitnya berjarak sekitar 20 mil dari benua Eropa. Sedangkan Inggris Raya adalah bagian dari Kepulauan Inggris.

2. Sistem Pemerintahan

Banyak orang mengira Inggris sama dengan Britania Raya. Padahal seperti negara bagian lain yakni Skotlandia dan Wales, Inggris adalah sebuah negara yang berdaulat di wilayah Britania Raya.

Inggris juga menjadi negara terbesar, terluas dengan populasi terbanyak di Britania Raya. Bahkan ibu Inggris (England) juga merupakan ibu kota dari United Kingdom.

Sedangkan Britania Raya dalah sekelompok kepulauan atau daratan Inggris yang ada laut lepas. Sedangkan

United Kingdom (Inggris Raya) sering disebut sebagai The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Wilayah Inggris Raya meliputi Britania Raya dan Irlandia Utara. United Kingdom atau Inggris Raya merujuk istilah politik untuk negara-negara berdaulat yang menjadi satu. Ada empat negara berdaulat yang bergabung dalam Inggris Raya yaitu Skotlandia, Ingris, Wales dan Irlandia Utara.

Jadi jika disimpulkan Inggris adalah negara bagian yang berada di kepulauan Britania Raya. United Kingdom adalah wilayah yang didalamnya mencakup Britania Raya dan Irlandia Utara.

Nah, demikian perbedaan Inggris, Britania Raya dan United Kingdom.

(RIN)