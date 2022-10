JAKARTA - Jet tempur menjadi suatu keharusan bagi setiap negara yang ingin menjaga wilayah udara mereka berdaulat dan mengamankan posisi mereka sebagai kekuatan militer terkemuka di dunia.

Jet tempur merupakan pesawat perang dengan kemampuan paling canggih, kuat dan kompleks secara teknologi. Wajar jika hal ini menjadikannya pesawat dengan harga yang paling mahal.

Melansir dari situs Jetline Marvel, berikut adalah daftar pesawat jet tempur termahal di dunia. Yuk simak!

1. Lockheed Martin F-35B

Pesawat jet tempur buatan Negeri Paman Sam yakni Lockheed Martin seri F-35B menjadi pesawat jet tempur paling mahal di dunia. Pesawat jet ini didesain untuk lepas landas pendek dan pendaratan vertikal (STOVL).

Pembuatan pesawat jet ini pada prinsipnya didanai oleh Amerika Serikat, dengan dana tambahan dari negara-negara NATO dan sekutu dekat AS, termasuk Inggris, Australia, Kanada, Italia, Norwegia, Denmark, dan Belanda.

F-35B mulai beroperasi dengan Korps Marinir AS pada Juli 2015, diikuti oleh F-35A Angkatan Udara AS pada Agustus 2016 dan F-35C Angkatan Laut AS pada Februari 2019. F-35 pertama kali digunakan dalam pertempuran pada 2018 oleh Angkatan Udara Israel.

Kisaran harga jet tempur ini mencapai USD135,8 juta atau sekitar Rp2,06 triliun.

2. Eurofighter Typhoon Eurofighter Typhpon merupakan pesawat tempur multiperan bermesin kembar dan bersayap delta kanard yang berasal dari Eropa. Eurofighter Typhoon adalah pesawat tempur swing-role paling canggih di dunia yang merupakan jet tempur Eropa lainnya yang dapat menelan biaya hingga USD50 juta (Rp 700 miliar) bagi pembeli di Uni Eropa, tetapi harga ekspornya jauh lebih tinggi. Pada tahun 2018, Airbus akan menawarkan Eurofighters ke India hingga 138 juta euro (Rp2,2 triliun) per buah, yang masih lebih murah daripada yang dibayarkan untuk Rafale. Harga jet tempur ini mencapai USD124 juta atau setara Rp1,87 triliun rupiah. 3. Dassault Rafale Dassault Rafale adalah salah satu jet tempur terbaik dan kuat di seluruh dunia dan paling kuat di Prancis. Sekitar 237 Rafale telah diproduksi oleh Prancis. India memiliki 26 jet Rafale di pangkalan udaranya. Gelombang pertama dari lima jet Rafale tiba di India pada 29 Juli, hampir empat tahun setelah India menandatangani perjanjian antar-pemerintah dengan Prancis untuk pengadaan 36 pesawat dengan biaya Rs 59.000 crore (1 crore rupee setara Rp 1 miliar) Jadi India membayar sekitar Rs 1.638 crore untuk satu Rafale yang hampir dua kali lipat biaya sebenarnya sekitar USD115 juta atau sekitar 1,76 triliun. 4. Chengdu J-20 Diproduksi oleh Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) China untuk Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) adalah pesawat tempur generasi kelima dengan satu kursi dan multiperan. J-20 tidak untuk dijual karena China tidak pernah bermaksud mengekspor senjata utamanya. Dalam waktu dekat, ia mungkin menawarkan jet tempur generasi ke-5 lainnya, Shenyang FC-31, ke pasar internasional, meskipun harganya sejauh ini juga tidak diketahui tetapi diperkirakan sekitar USD100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun. 5. McDonnell Douglas F-15 Strike Eagles F-15 Eagle adalah pesawat tempur taktis supersonik segala cuaca yang dirancang untuk menciptakan dan mempertahankan superioritas udara dalam pertarungan di langit. Pesawat ini dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, dan pertama kali terbang pada Juli 1972. Diharapkan untuk menggantikan model C dan D lama yang mencakup muatan, jangkauan, dan kecepatan terbaik di kelasnya, meskipun lebih terjangkau daripada jet generasi ke-5 yang lebih canggih. Aksesibilitas ini terutama berasal dari biaya operasi, karena pesawat itu sendiri lebih mahal daripada F-35A. Pesawat jet tempur ini dihargai sebesar USD87,7 juta atau senilai Rp1,3 triliun.