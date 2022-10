INDIA - Kematian pria di balik rantai makanan cepat saji pertama di India, Nirula's, telah membangkitkan banyak kenangan.

Bagi siapa saja yang dibesarkan di ibu kota Delhi selama 1970-an dan 1980-an, restoran Nirula's - dijalankan oleh keluarga Deepak Nirula yang meninggal minggu lalu - lebih dari sekadar restoran. Ini adalah kenangan yang cukup emosional.

Restoran mengubah budaya makan di luar kota dan memperkenalkan seluruh generasi ke makanan cepat saji, gaya Amerika, sebelum McDonald's dan KFC datang ke negara itu. Bagi banyak orang itu identik dengan fudge cokelat panasnya.

Kisah Nirula kembali ke 1942, ketika Connaught Place yang ikonik di kota itu - barisan tiang melingkar bergaya Georgia - masih berkembang.

Dua bersaudara Lakshmi Chand Nirula dan Madan Nirula menyewa sebuah bangunan besar di lantai dasar di lingkungan itu, membuka restoran yang menyajikan makanan kontinental dan India dan menamakannya Nirula's Corner House.

Restoran menjadi terkenal karena membawa banyak pengalaman pertama ke kota, mulai dari makanan hingga kabaret, tarian flamenco, dan pertunjukan sulap yang ditawarkannya.

Dalam sebuah esai jurnal yang diterbitkan di Seminar, saudara laki-laki Deepak Nirula, Lalit Nirula, menulis tentang pelanggan tetap - perwira kavaleri muda di awal tahun 40-an, yang ditempatkan di Delhi selama perang.

"Dia akan mengendarai sepeda motor ke restoran kami seminggu sekali untuk mendapatkan 'desi khana' [makanan tradisional India], karena semua yang dia dapatkan di Pukka British Army Mess-nya hanyalah makanan Inggris yang hambar!,” tulisnya, dikutip BBC.

Tetapi hal-hal berubah setelah 1947 ketika India memperoleh Kemerdekaan. Saat pelanggan menyusut, keluarga memutuskan untuk menutup restoran dan membuka tiga gerai baru di tempat yang sama.

Ini termasuk kafe modern 150 kursi, brasserie Prancis, dan restoran Cina pertama yang dikelola orang India, yang berjalan dengan sukses selama lebih dari 50 tahun.

Di tahun-tahun mendatang, keluarga tersebut bereksperimen dan membuka beberapa restoran "spesialisasi" lainnya di daerah tersebut, yang menghadirkan pizza, burger, minuman ringan, dan rasa es krim baru dalam jangkauan kelas menengah India.

“Restoran itu segera menjadi sangat populer sehingga maharaja dan sopir taksi mengunjunginya dan bahkan akhirnya berbagi meja, di mana mereka makan sambil berdiri,” tulis Lalit Nirula.

Dan begitu saja, Nirula's menjadi perpanjangan kota, dengan tenang menyaksikan semua sejarah yang dibuat di dalam dan di luar penginapan dan pertokoan yang memenuhi bulevar ikonik Connaught Place.

Itu adalah tempat di mana orang - tua dan muda - akan datang untuk merayakan es krim, memanjakan diri dengan teman-teman dan hanyut dalam kencan pertama mereka.

"Nirula adalah emosi untuk setiap anak yang tumbuh di Delhi. Saya masih ingat bagaimana mereka memberi penghargaan kepada setiap anak karena mendapat nilai bagus dalam ujian atau pada hari ulang tahun mereka," tulis seorang pengguna media sosial.

Bagi sebagian orang, tempat ini juga identik dengan masa di mana seseorang bisa menikmati makanan cepat saji dengan sedikit kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kesehatan mereka.

''Pertama saya pergi dengan orang tua saya dan kemudian dengan teman-teman dan akhirnya dengan pacar saya. Mereka memiliki begitu banyak rasa yang luar biasa, sempurna untuk setiap kesempatan,” terang seorang teman.

Mereka masih melakukannya. Puluhan tahun, Nirula's terus menjadi institusi lingkungan yang dicintai karena keasliannya. Itu tidak bercita-cita untuk menantang keanggunan rekan-rekan barunya. Dengan estetika merah dan putih cerah klasiknya, tempat ini mempertahankan pesona sekolah lamanya.

Sementara restoran telah menemukan kembali menunya selama bertahun-tahun, beberapa menu klasik - seperti fudge cokelat panas - masih tetap kuat.

Fudge, disajikan dalam cangkir tinggi dan dimakan dengan sendok panjang, memiliki sirop sirup cokelat panas pekat yang menggores jumbai es krim vanila. Beberapa kacang yang ditaburkan di atasnya menambah kerenyahannya.

Sifat standar es krim - terlalu lembut atau dingin - tidak berlaku untuk itu. Dingin untuk disentuh, panas untuk dimakan, dan terlalu enak untuk digambarkan. Fudge cokelat panas harus digigit dan dimakan, secara perlahan.

"Mungkin ini nostalgia tapi Hot Chocolate Fudge Sundae Nirula sangat spektakuler. Tidak ada yang bisa menandinginya,” terang seorang pengguna media sosial.

Dalam bukunya ‘Why You Eat What You Eat’, Rachel Herz mengatakan bahwa comfort food adalah "biasanya makanan yang kita makan saat masih kanak-kanak karena, dalam hal aroma dan rasa, asosiasi pertama kita adalah yang paling melekat tak terhapuskan".

"Ketika kita memakannya, kita dibelai oleh perasaan nyaman dan kenangan akan kasih sayang dan afiliasi yang ditimbulkannya,” ujarnya.

Dan meskipun mendefinisikan makanan yang menenangkan di kota yang beragam seperti Delhi praktis tidak mungkin - bahkan mungkin picik - kelezatan makan burger dan es krim di restoran Nirula hampir tidak dapat dilebih-lebihkan.

Di zaman ketika pemasar mencoba memanfaatkan ingatan untuk menjual produk, Nirula menyajikannya - dengan murah hati dan penuh semangat.

Restoran, bagi banyak orang, juga merupakan cara untuk mengingat masa lalu, waktu yang lebih sederhana. Dan sementara waktunya tidak sesederhana itu, mereka hanya tampak samar-samar lebih baik, melihat ke belakang, dan terutama di atas segelas fudge cokelat panas mereka.