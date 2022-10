Jakarta- Eka Hospital mengadakan seminar bagi para dokter umum dan spesialis yang bertemakan Erectile Dysfunction as The Symptom of Metabolic Syndrome Aggravation: How Far Should We Concern? pada Minggu (16/10) di The Westin Hotel-Jakarta. Seminar ini dihadiri oleh 50 dokter spesialis dan umum secara online maupun offline, dan dihadiri oleh dr. Agung Wicaksono, Sp.OG sebagai perwakilan IDI Jakarta Selatan.

Dua subtema yang dibahas dalam seminar ini yakni “The treatment of erectile dysfunction and metabolic syndrome: Two face of the same coin” dibawakan oleh dr. Widi Atmoko, Sp.U(K) (dokter spesialis urologi konsultan Andrologi Urologi) serta “PDE-5 inhibitor as the first-line therapy for erectile dysfunction: What do we expect from it?” dibawakan oleh DR. Dr. Indra Wijaya, Sp.PD - KEMD, M.Kes, FINASIM (dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin, metabolik dan diabetes) dan dipimpin oleh moderator dr. Jimmy Tandradynata, Sp.PD.

Director of Sales Eka Hospital Group Octdy Hendrawan mengatakan kegiatan seminar ini bertujuan guna mengedukasi dan memberi pengetahuan yang berkesinambungan bagi para dokter umum dan spesialis mengenai manajemen disfungsi ereksi serta memperkenalkan layanan terbaik yang dimiliki oleh Eka Hospital Group dalam menangani kasus-kasus disfungsi seksual termasuk disfungsi ereksi dan kasus berat lainnya.

“Selain untuk memberikan edukasi bagi para dokter umum dan spesialis, kegiatan seminar ini bertujuan untuk membina relasi bagi seluruh dokter umum dimana saja, dokter referral, dokter perusahaan dan dokter asuransi sehingga ikatan ini akan menjadi hubungan yang selaras di kemudian hari” ujar Octdy Hendrawan

Octy Hendrawan menambahkan Eka Hospital memiliki Center of Excelence (COE) Urologi yang dipimpin oleh Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K) dan COE Diabetes Connection Care dikepalai oleh Prof. Dr. dr. Sidartawan Soegondo, Sp.PD-KEMD, FINASIM, FACE serta 8 COE lainnya yang dipimpin oleh seorang chairman yang sangat professional di bidangnya masing-masing

Sebagai salah satu pengembangan bidang di bidang urologi Eka Hospital akan mengadakan webinar yang rutin dilakukan 1 bulan sekali secara online bersama dr. Widi Atmoko, Sp.U(K) yang berkolaborasi dengan tim dokter urologi juga tim dokter spesialis di Center of Excellence lainnya.

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

(Wid)