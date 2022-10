PERUBAHAN iklim kian drastis dan menjadi ancaman tersendiri di dunia. Banyak tokoh yang mengampanyekan perubahan iklim agar masyarakat menjadi lebih sadar dan mengetahui dampaknya.

Berikut adalah 4 tokoh dunia yang giat melakukan kampanye perubahan iklim.

1. Meryl Streep

Meryl Streep adalah aktris terkenal Hollywood era 80-an pemenang Oscar yang sangat aktif mengampanyekan isu-isu lingkungan, termasuk perubahan iklim. Dirinya juga dikenal luas sebagai aktivis lingkungan yang mulai melakukan advokasi untuk lingkungan sejak tahun 1980-an bersama Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam.

Bahkan, ia berperan dalam serial antologi perubahan iklim di Apple TV berjudul ‘Extrapolations’. Serial ini menceritakan bagaimana perubahan iklim yang mengancam Bumi dan tentunya akan berpengaruh kepada kehidupan seluruh penghuninya.

2. Cameron Diaz

Selanjutnya, ada nama aktris kawakan Hollywood, Cameron Diaz yang juga sangat memperhatikan isu perubahan iklim. Melansir laman Climate Council, Diaz menjadi duta utama kampanye Live Earth dan mendapat pelatihan khusus untuk berbicara mengenai perubahan iklim pada proyek kampanye Al Gore.

Rangkaian kampanye tersebut adalah konser 24 jam di 7 benua pada Juli 2007. Konser tersebut menampilkan lebih dari 100 musisi, seperti Kelly Clarkson, Black Eyed Peas, John Legend, Fall Out Boys, dan masih banyak lagi.

3. Michael Bloomberg

Pengusaha, penulis, dan politisi terkenal Amerika Serikat (AS) Michael Bloomberg menjadi pimpinan global dalam usaha melawan perubahan iklim. Eks Wali Kota New York yang menjabat selama 3 periode ini menerapkan rencana yang sangat strategis dan berkelanjutan. Utamanya, dalam mengurangi emisi karbon sebanyak 13%. Dilansir dari laman United Nations Framework Conservation on Climate Change, Bloomberg mempromosikan New York sebagai kota percontohan memerangi perubahan iklim di dunia.

Bloomberg, melalui yayasannya, juga menjadikan isu lingkungan sebagai program utamanya. Sementara itu, dirinya juga terekam pernah menjadi Presiden Dewan C40 Cities Climate Leadership Group dan mengepalai Global Covenant of Mayors for Climate & Energy.

4. Barrack Obama Selama menjabat sebagai Presiden AS, Obama terkenal sebagai tokoh yang sangat vokal menyuarakan perubahan iklim. Obama beserta jajarannya memperluas akses publik untuk bisa melacak dampak perubahan iklim dengan bantuan perusahaan-perusahaan swasta seperti Google dan Microsoft, serta bertekad mengurangi emisi gas rumah kaca. Kepada Presiden AS saat ini, Joe Biden, Obama turut menekankan bahwa Biden akan menghadapi pekerjaan berat, termasuk perubahan iklim. (Ajeng Wirachmi-Litbang MPI)