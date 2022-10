JAKARTA – Air Force One, secara teknis, bukanlah pesawat. Itu adalah nama panggilan yang diberikan untuk setiap pesawat Angkatan Udara yang memiliki presiden di dalamnya sebagai pesawat nomor satu yang memiliki banyak keunggulan.

Bukan sembarang kendaraan. Pesawat ini diperuntukkan sebagai kendaraan saat Presiden Amerika Serikat (AS) bepergian. Pesawat kepresidenan AS menjadi pesawat paling mewah dan paling aman di muka bumi hingga kini dengan segala fasilitasnya yang didesain khusus keperluan presiden.

Berikut beberapa keistimewaan pesawat Air Force One:

BACA JUGA: Pesawat Kepresidenan Air Force One hingga Mobil Khusus dalam Kunjungan Luar Negeri Pertama Biden

1. Pesawat yang didesain anti rudal

Meski terlihat seperti pesawat tipe komersial, penunjukan Air Force One adalah sebenarnya adalah Boeing VC-25A atau sebuah pesawat militer. Pesawat ini Selain memiliki dinding antipeluru seperti pesawat militer sesungguhnya, juga memiliki kerangka yang dibuat khusus.

Menurut Gedung Putih bisa menjadi "pusat komando bergerak jika terjadi serangan ke Amerika Serikat".

Perubahan yang diterapkan pada pesawat itu mencakup peningkatan semua sistem kelistrikan ke tingkat militer dan sistem tenaga cadangan kembar.

BACA JUGA: Sebelum Air Force One, Presiden AS Bepergian & Bekerja di Kapal Pesiar

Peningkatan tersebut berarti Air Force One terlindung dari pulsa elektromagnetik (EMP) - sejenis ledakan energi yang dapat merusak sebagian besar elektronik. Itu adalah efek samping dari senjata nuklir yang diledakkan di ketinggian.

Air Force One juga konon memiliki penanggulangan elektronik untuk menghindari rudal, meskipun Angkatan Udara AS tidak mengungkap detailnya.

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

2. Tak perlu berhenti untuk isi bahan bakar

Dilansir dari BBC, Air Force One mempunyai kemampuan terbang tanpa henti sekira 600 mil per jam, jangkauan yang lebih jauh dari kebanyakan pesawat, cukup untuk pergi dari Washington ke Hong Kong dalam satu penerbangan.

Pesawat itu juga dapat mengisi bahan bakar di udara, membuat Gedung Putih mengklaim Air Force One memiliki "jangkauan tak terbatas".

3. Fasilitas Mewah

Pesawat Air Force One memiliki panjang 231ft 10in (70.6m), dengan lebar sayap lebih dari 195ft (59.6m). Pesawat ini memiliki segala kemewahan yang belum tentu dimiliki pesawat lain, pesawat tersebut tentu mempunyai alat telekomunikasi canggih yang terhubung dengan satelit.

Dikutip melalui BBC pesawat ini memiliki tiga lantai dan luas lantai 400 meter persegi. terdapat kantor pribadi untuk presiden yang juga dapat bekerja melalui situation room, ruang konferensi untuk rapat, peralatan olahraga seperti gym, dan Pesawat tersebut memiliki ruang medis yang dapat berfungsi sebagai ruang operasi, dan seorang dokter selalu ada di dalamnya

Selain itu terdapat dua dapur makanan yang dikelola oleh tim koki, dapur lengkap yang dapat menyajikan makanan untuk 100 orang sekaligus. Persiapan dilakukan oleh koki militer yang menyegel semua bahan untuk keamanan.

Setiap perjalanan hanya 13 jurnalis yang diizinkan bepergian dengan presiden saat dia terbang. Untuk dapat pergi bersama presiden bukanlah hal yang mudah, mereka disaring dengan cermat oleh dinas rahasia sebelum penerbangan dan ditempatkan di dalam tempat dengan agen Dinas Rahasia bersenjata, di mana gerakan mereka dikendalikan.

4. Biaya setiap perjalanan yang mahal

Mengoperasikan Air Force One menghabiskan biaya sekira Rp2,7 miliar per jam, menurut sebagian besar perkiraan. Sebab itu pada masa pemerintahannya, Donald Trump ingin membatalkan pesanan pesawat baru, karena pemerintah AS akan menghabiskan sekira Rp2,54 miliar untuk proyek yang akan menggantikan Air Force One dan dia tidak senang dengan hal itu.