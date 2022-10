SURABAYA - Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi menyebutkan, karakter santri yang ada di pesantren akan sangat menentukan dalam menyambut Indonesia Emas pada 2045. Karakter tersebut adalah kejujuran dan dapat dipercaya.

Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional, Istighosah dan Do'a Bersama yang digelar Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs (CSSMoRA) di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Kabupaten Jombang, Senin (24/10/2022).

Dalam acara itu, hadir pula Ketua Asosiasi Ma'had Aly Indonesia, KH Nurhannan dan Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz.

TGB HM Zainul Majdi mengatakan, zaman berubah dengan cepat sekali dan tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Saat ini sudah masuk dalam era revolusi 4.0 bahkan dalam waktu dekat akan memasuki era revolusi 5.0. Padahal sebelumnya, rentang waktu antara satu revolusi dengan revolusi berikutnya sangat lama.

Revolusi industri pertama kali berlangsung pada tahun 1760-an. Revolusi ini ditandai ditemukannya mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Baru kemudian revolusi 2.0 yang terjadi pada awal abad ke-19 atau sekitar tahun 1870-an.

Revolusi ini ditandai penemuan tenaga listrik. Pada tahun 1970-an, terjadi revolusi industri 3.0 yang dipicu perkembangan mesin-mesin pintar seperti komputer dan software. Pada tahun 2011, mulai terjadi revolusi industri 4.0 yang sebelumnya diawali revolusi internet.

"Dalam waktu dekat kita akan memasuki era revolusi industri 5.0," ujar TGB dalam seminar bertema "Aktualisasi Peran Santri dalam Membangun Bangsa Berdaya dan Bermartabat Insani" tersebut.

TGB menjelaskan, teknologi digital akan banyak menggantikan peran manusia. Teknologi juga memberikan kemudahan dalam aktivitas manusia. Tak heran, sekarang banyak platform digital yang tertanam di smartphone dan itu akan memberi banyak kemudahan. "Kita mau apa-apa hari ini lewat handphone. Jadi sekarang pola konsumsi berubah, pola belajar berubah, ada sistem online. Jadi banyak sekali kemudahan dari revolusi ini," tuturnya. Meski begitu, TGB melanjutkan, hal paling utama bagi manusia adalah pembangunan karakter. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah sebuah interaksi dan hubungan sosial yang jujur. "Ini akan menjadi dominan dalam kehidupan. Karakter yang diajarkan pada kita di ponpes itu akan dicari, termasuk untuk Indonesia emas 2045 ke depan," tuturnya.