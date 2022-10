JAKARTA - Teleskop merupakan penemuan penting dalam sejarah manusia. Kegunaannya sangat bermanfaat terkhusus pada bidang astronomi untuk melihat benda-benda di luar angkasa.

Ilmu astronomi sudah ada sejak dulu dan menjadi ilmu sains tertua di dunia. Saat itu, para ilmuwan hanya mengandalkan mata untuk mengamati benda langit. Namun, seiring berkembangnya zaman alat untuk menunjang pengamatan kian banyak seperti salah satunya teleskop.

Awal Mula

Dikutip dari Space, Teleskop pertama kali diciptakan dengan dua lensa di dalam tabung yang terbuat dari kayu. Teleskop pertama ini dibuat oleh Hans Lippershey pada 1608 dan diberi nama ”The Dutch Perspective Glass“.

Teleskopnya memiliki lensa okuler cekung yang sejajar dengan lensa objektif cembung. Dia mendapat ide untuk desainnya setelah mengamati dua anak di tokonya memegang dua lensa yang membuat baling-baling cuaca yang jauh tampak dekat. Perspektif lain mengklaim pada saat itu bahwa dia mencuri desain dari pembuat kacamata lain, Zacharias Janssen.

Diketahui bahwa Jansen dan Lippershey tinggal di kota yang sama dan keduanya bekerja membuat instrumen optik. Namun, faktanya tidak ada bukti nyata bahwa Lippershey mencuri desain milik Janssen. Oleh karena itu, ia mendapat pujian untuk teleskop, karena mengajukan paten. Sementara Jansen diklaim dengan menemukan mikroskop majemuk. Keduanya telah berkontribusi pada pengembangan kedua instrumen.

Orang Belanda lainnya, Jacob Metius, mengajukan paten untuk teleskop beberapa minggu setelah Lippershey. Pemerintah Belanda menolak kedua permohonan tersebut karena adanya tuntutan balik. Para pejabat juga mengatakan bahwa perangkat itu mudah direproduksi, sehingga sulit untuk dipatenkan. Pada akhirnya, Metius mendapat hadiah kecil, tetapi pemerintah membayar Lippershey dengan harga yang mahal untuk membuat salinan teleskopnya.

Penemuan oleh Galileo Galilei

Pada tahun 1609, Galileo Galilei mendengar tentang "The Dutch Perspective Glass" dan mulai merancang temuannya sendiri tanpa pernah melihatnya. Dia membuat beberapa perbaikan seperti dapat memperbesar objek 20 kali dan mempresentasikan perangkatnya ke Senat Venesia.

Galileo adalah orang pertama yang mengarahkan teleskop ke angkasa. Dia mampu melihat gunung dan kawah di bulan, serta pita cahaya menyebar yang melengkung di langit. Dia juga menemukan cincin Saturnus, bintik matahari dan empat bulan Jupiter .

Thomas Harriot, seorang ahli etnografi dan matematika Inggris, juga menggunakan teropong untuk mengamati bulan. Harriot menjadi terkenal karena perjalanannya ke pemukiman awal di Virginia untuk merinci sumber daya di sana. Lukisan bulan Agustus 1609-nya sudah ada sebelum Galileo, tetapi tidak pernah diterbitkan.

Semakin Galileo melihat, semakin dia yakin akan model planet Copernicus yang berpusat pada matahari. Galileo menulis sebuah buku "Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, Ptolemaic and Copernican" dan mendedikasikannya untuk Paus Urbanus VIII.

Tetapi ide-idenya dianggap sesat, dan Galileo dipanggil untuk muncul sebelum inkuisisi di Roma pada tahun 1633. Dia melakukan tawar-menawar pembelaan dan dijatuhi hukuman tahanan rumah, di mana dia terus bekerja dan menulis sampai kematiannya pada 1642.