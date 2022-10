LONDON - N. R. Narayana Murthy, salah satu orang terkaya di India, memiliki perasaan campur aduk ketika pertama kali mendengar tentang pria yang akan menjadi menantunya.

“Saya juga sedikit sedih dan cemburu ketika Anda memberi tahu kami bahwa Anda telah menemukan pasangan hidup Anda,” tulisnya kepada putrinya Akshata Murty dalam sebuah surat, yang diterbitkan dalam ‘Legacy: Letters from Eminent Parents to them Daughters.’

“Tetapi ketika saya bertemu Rishi dan menemukan dia adalah semua yang Anda gambarkan – brilian, tampan, dan, yang paling penting, jujur – saya mengerti mengapa Anda membiarkan hati Anda dicuri,” katanya tentang seorang Rishi Sunak, dikutip CNN.

Seperti diketahui, Sunak menjadi Perdana Menteri (PM) Inggris pada Selasa (25/10/2011) setelah menggantikan PM Liz Truss yang mengundurkan diri usai menjabat selama 45 haru.

Sunak tidak hanya akan menjadi pemimpin termuda Inggris selama 200 tahun, namun dia juga tercatat sebagai PM kulit berwarna pertama di negara itu. Dan sebagian besar berkat istrinya Murty, Sunak akan menjadi salah satu orang terkaya yang mencapai puncak kemapanan politik.

Sang istri diketahui memiliki 0,93% saham di perusahaan perangkat lunak India milik ayahnya, Infosys, senilai sekitar USD715 juta (Rp11 triliun). Itu mewakili sebagian besar perkiraan kekayaan bersih pasangan itu sebesar 730 juta poundsterling (Rp13 triliun) berdasarkan Sunday Times Rich List, peringkat tahunan orang-orang terkaya di Inggris.

Bahkan Ratu Elizabeth tidak sekaya itu. The Sunday Times menempatkan kekayaan bersih mendiang Ratu Inggris itu sekitar 370 juta poundsterling (Rp6,6 triliun) sebelum dia meninggal. Dan status super kaya ini hampir menggagalkan kenaikan Sunak ke puncak politik.

Pada April lalu, dilaporkan bahwa Murty menikmati status pajak di Inggris yang berarti dia secara hukum dapat menghindari untuk membayar pajak atas penghasilan luar negerinya. Sunak, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan pada saat itu, baru-baru ini mendorong beban keseluruhan pada pembayar pajak Inggris ke tingkat tertinggi sejak 1940-an. Setelah mencoba keluar dari ‘badai yang bergejolak’, Murty mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi laporan tersebut. "Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang bertanya tentang pengaturan pajak saya: untuk lebih jelasnya, saya telah membayar pajak di negara ini atas pendapatan Inggris saya dan pajak internasional atas pendapatan internasional saya," tulisnya di Twitter. “Pengaturan ini sepenuhnya legal dan berapa banyak orang yang tidak berdomisili yang dikenai pajak di Inggris. Tetapi menjadi jelas bahwa banyak yang tidak merasa cocok dengan peran suami saya sebagai menteri keuangan,” lanjutnya. Status tidak berdomisili telah menarik kontroversi di Inggris karena juru kampanye pajak mengatakan itu menguntungkan orang super kaya. Mengakui kontroversi tersebut, Murty mengatakan dia akan melepaskan keuntungannya. “Saya memahami dan menghargai rasa keadilan Inggris dan saya tidak ingin status pajak saya menjadi gangguan bagi suami saya atau mempengaruhi keluarga saya. Untuk alasan ini, saya tidak akan lagi mengklaim dasar pengiriman uang untuk pajak, ” tambahnya di Twitter. Sunak pun mendatangi penasihat independen PM Boris Johnson terkait kehebohan itu. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Inggris mengalami krisis biaya hidup yang terus melonjak. Sunak kemudian dibebaskan dari pelanggaran kode menteri. Ketika ditanya tentang kekayaan pasangan itu dalam wawancara pada Agustus lalu dengan surat kabar Inggris Times, Sunak memberikan jawabannya saat dia berkampanye melawan Truss dalam pemilihan PM. “Saya pikir di negara ini kita menilai orang berdasarkan karakter dan tindakan mereka, bukan dengan apa yang ada di rekening bank mereka. Saya beruntung hari ini tetapi saya tidak tumbuh seperti ini. Saya bekerja sangat keras untuk apa yang saya dapatkan, keluarga saya bekerja keras dan itulah mengapa saya ingin melakukan pekerjaan ini,” ungkapnya.