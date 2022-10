JAKARTA - Akshata Murty menuai sorotan dengan kekayaan yang dimilikinya. Dia merupakan istri dari Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak yang dilantik pada Oktober 2022.

Berikut fakta-fakta Akshata Murty:

1. Pewaris Perangkat Lunak

Akshata Murty memiliki 0,93% saham di perusahaan perangkat lunak India milik ayahnya, Infosys, senilai sekitar USD715 juta (Rp11 triliun). Itu mewakili sebagian besar perkiraan kekayaan bersih pasangan itu sebesar 730 juta poundsterling (Rp13 triliun) berdasarkan Sunday Times Rich List, peringkat tahunan orang-orang terkaya di Inggris.

2. Lebih Kaya dari Ratu Elizabeth

Akshata Murty memiliki kekayaan di atas Ratu Elizabeth. The Sunday Times menempatkan kekayaan bersih mendiang Ratu Inggris itu sekitar 370 juta poundsterling (Rp6,6 triliun) sebelum dia meninggal.

3. Pimpinan Perusahaan

Di Inggris, dia dan suaminya, Sunak terdaftar sebagai Direktur perusahaan modal ventura, Catamaran Ventures, yang didirikan oleh sang ayah. Lalu, Murty terdaftar di Companies House sebagai Direktur Digme Fitness, jaringan gym kelas atas yang masuk ke pemerintahan setelah berjuang selama pandemi Covid-19.

4. Tidak Dilahirkan dalam Keluarga yang Sudah Kaya

Murty diketahui tidak dilahirkan serta merta dalam keluarga yang kaya-raya. Sang ayah, N. R. Narayana Murthy diketahui baru mulai mendirikan perusahaan perangkat lunak India Infosys pada 1981, setahun setelah kelahirannya.

"Pada masa itu kami tidak mampu membeli telepon di rumah, dan rekan saya saat itu, Arvind Kher, datang jauh-jauh dari kantor kami di Nariman Point (di Mumbai) ke rumah kami di Bandra (pinggiran kota Mumbai) untuk memberi tahu saya bahwa Anda ibu telah melahirkanmu,” tulis sang ayah dalam suratnya di ‘Legacy: Letters from Eminent Parents to them Daughters.’

“Hidup telah berubah bagi kami sejak saat itu dan ada cukup uang, tetapi Anda tahu gaya hidup kami tetap sederhana,” tambahnya dalam surat itu, dikutip CNN.

5. Pajaknya Dipermasalahkan

Dengan status super kaya ini hampir menggagalkan kenaikan suaminya, Sunak ke puncak politik. Pada April lalu, dilaporkan bahwa Murty menikmati status pajak di Inggris yang berarti dia secara hukum dapat menghindari untuk membayar pajak atas penghasilan luar negerinya.

Sunak, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan pada saat itu, baru-baru ini mendorong beban keseluruhan pada pembayar pajak Inggris ke tingkat tertinggi sejak 1940-an.

Setelah mencoba keluar dari ‘badai yang bergejolak’, Murty mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi laporan tersebut. "Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang bertanya tentang pengaturan pajak saya: untuk lebih jelasnya, saya telah membayar pajak di negara ini atas pendapatan Inggris saya dan pajak internasional atas pendapatan internasional saya," tulisnya di Twitter.

Murti tak ingin status pajaknya menjadi gangguan bagi suami maupun keluarganya.