MATARAM - Seorang pria berinisial H (37) warga Gunungsari Lombok Barat ditangkap polisi lantaran diduga mencabuli bocah 5 tahun. Sebut saja Kenanga nama bocah perempuan yang juga tetangga pelaku.

Kenanga terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram lantaran mengeluh sakit di bagian kewanitaannya. Hal itu membuat ibu korban bertanya-tanya. Setelah didesak, Kenanga menceritakan apa yang menimpanya.

Berawal pada 18 Oktober 2022 lalu, Kenanga main ke rumah teman sebayanya yang merupakan anak H. Pelaku merupakan bapak tiga anak saat itu berada di rumah. Melihat anaknya bermain dengan korban, H mulai bertingkah.

 BACA JUGA:Viral Pria Cabul Pamer Alat Kelaminnya di Medan, Kabur Setelah Dilempar Batu

Lagipula, saat itu korban sedang tidur-tiduran di rumah pelaku. Melihat hal itu, H seolah tidak mau kehilangan kesempatan. Dia pun ikut tidur di sebelah korban dan menyelimutinya. Saat itulah H mencabuli Kenanga.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, Kompol Kadek Adi Budi Astawa mengatakan korban pulang kerumahnya, dan mengadu ke orang tuanya. Peristiwa itu membuat ibu korban terkejut dan mendatangi unit PPA untuk konsultasi.

"Petugas mengarahkan agar melakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Bhayangkara," ujar Kadek Adi Budi Astawa.

 BACA JUGA:Aceh Geger! Dukun Cabul Berkedok Pesulap Hijau Rudapaksa Pasien dengan Modus Obati Penyakit

Baca Juga: Ini Cara Gadai BPKB Mobil di Inafina.com serta Syarat dan Ketentuannya

Dari hasil visum diketahui adanya bekas kemerahan di alat vital korban. Namun tidak sampai merobek selaput daranya. Kuat dugaan adanya tekanan sesuatu benda pada pagar ayu korban.

"Berdasarkan hasil visum serta keterangan saksi dan barang bukti, penyidik menyimpulkan adanya tindak pidana yang terjadi pada peristiwa tersebut," ungkapnya.

Polisi langsung bergerak cepat dan menangkap H di rumahnya. Dia dikenakan pasal 82 (1) Jo 76E UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU no 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2002 tentang perubahan Kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

"Kini statusnya menjadi tersangka dengan ancaman minimal 5 tahun penjara," pungkasnya.