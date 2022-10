WAY KANAN - Telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Supra Fit Tahun 2005 Warna Hitam No Polisi BE 8133 WB milik Imam Roji (41) salah satu warga Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

Hal tersebut hasil dari penelusuran dan informasi yang dihimpun MNC Portal Indonesia, saat mewancarai korban Imam Roji di rumahnya.

 BACA JUGA:Gunung Ibu Erupsi, Lontarkan Kolom Abu 2.000 Meter

"Tadi malam saya tidur pulas dari sore dari pukul 20:00 WIB. Tiba-tiba saat bangun tidur pukul 05:30 WIB melihat pintu belakang sudah terbuka dan motor miliknya sudah raib digondol maling," ujar Imam, Minggu (30/10/2022).

Masih dikatakan Imam, hilangnya motor itu di perkirakan sekitar pukul 01:00 WIB malam, dengan cara mendongkel pintu belakang rumah.

 BACA JUGA:Koalisi Gerindra-PKB Masih Buka Peluang Buat Tokoh Lain, Dengan Catatan Ini

"Terlihat engsel pintu basah, ada bekas minyak makan," ungkap Imam.

Baca Juga: Ini Cara Gadai BPKB Mobil di Inafina.com serta Syarat dan Ketentuannya

Lebih lanjut Imam menerangkan kerugian korban diperkirakan sekitar Rp3.500.000. "Saya berharap, aparat yang berwenang bertindak tegas, atas kejadian tersebut," tandas Imam.