JAKARTA - Masih ada tiga negara lagi yang belum terkonfirmasi untuk hadir pada KTT G20 di Bali pertengahan November 2022 mendatang.

"G20 tinggal 3 (negara) yang belum," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

DIa mengatakan, akan menelepon langsung ketiga kepala negara tersebut untuk meminta konfirmasi kehadiran. "Nanti akan saya telpon untuk konfrimasi kedatangan yang beliau," jelasnya.

Jokowi melanjutkan, 17 hingga 18 negara yang telah terkonfirmasi hadir pada KTT G20 merupakan sebuah pencapaian baik. Pasalnya, saat ini beberapa permasalahan masih terjadi termasuk pandemi covid-19.

"Tapi 17-18 sebuah angka yang banyak sekali di dalam kedaan normal itu banyak sekali. Artinya di situasi sangat sulit sekali beliau-beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut bahwa persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berjalan baik. Diketahui, KTT G20 akan digelar di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang.

"Secara keseluruhan, in general, alhamdulillah so far semua persiapan berjalan dengan baik," ujar Retno dalam keterangannya, Senin (31/10/2022).

Retno menyatakan bahwa hingga saat ini tingkat kehadiran para pemimpin G20 sangat tinggi. Terkini, Retno menyebutkan bahwa Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak dan PM Italia Giorgia Meloni sudah menyampaikan konfirmasi terkait kehadirannya di KTT G20. Meski demikian, Retno juga menyebut bahwa beberapa pemimpin negara masih menunggu konfirmasi kehadiran karena situasi khusus.