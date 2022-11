NEW YORK - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris mengumumkan pada Rabu (2/11/2022), Amerika Serikat (AS) akan bekerja keras untuk mengeluarkan Iran dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Status Perempuan (CSW atau UNCSW).

Upaya untuk mendepak Iran dari badan antar-pemerintah yang beranggotakan 45 orang itu terjadi ketika pemerintah Iran telah mencoba menekan protes nasional setelah kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun dalam tahanan yang disebut-sebut terkait polisi moralitas negara itu.

"Amerika Serikat percaya bahwa tidak ada negara yang secara sistematis menyalahgunakan hak-hak perempuan dan anak perempuan harus memainkan peran dalam badan internasional atau PBB yang bertugas melindungi hak-hak yang sama ini," kata Harris dalam sebuah pernyataan, dikutip CNN.

“Iran telah menunjukkan melalui penolakannya terhadap hak-hak perempuan dan tindakan brutal terhadap rakyatnya sendiri bahwa tidak layak untuk bertugas di Komisi ini. Kehadiran Iran mendiskreditkan integritas keanggotaannya dan pekerjaan untuk memajukan mandatnya,” lanjutnya.

“Inilah sebabnya hari ini Amerika Serikat mengumumkan niat kami untuk bekerja dengan mitra kami untuk menghapus Iran dari Komisi PBB tentang Status Perempuan,” tambahnya.

Pernyataannya ini dirilis tepat sebelum pertemuan informal Dewan Keamanan PBB, yang diselenggarakan bersama AS dan Albania, di mana Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield berbicara tentang niat AS untuk mengeluarkan Iran dari Komisi.

“Kita harus mengutuk tindakan represi dan kekerasan brutal ini. Dan, lebih dari itu, kita harus mendukung kata-kata kita dengan tindakan,” katanya.

“Ini adalah momen untuk bertindak dengan kejelasan moral. Sekarang, saya akan jujur, ini tidak akan mudah – dan perubahan tidak akan datang dalam semalam,” ungkapnya. “Tapi sekarang, status perempuan di Iran adalah status perempuan di mana-mana. Wanita mengandalkan kami untuk melakukan hal yang benar,” ujarnya. “Dalam beberapa minggu ke depan, kami akan bergabung dengan Negara Anggota lainnya - dengan Anda di sini di ruangan ini hari ini - yang ingin melindungi kekuatan dan integritas Komisi,” terangnya. “Dan kami akan mencari peluang untuk mengangkat masalah ini di setiap forum PBB yang berlaku,” tambahnya. “Hari ini, kami telah mengumpulkan anggota Dewan Keamanan dan banyak negara lain. Dan kami juga bekerja sama dengan mitra kami untuk mendorong tindakan di Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa dan Komite Ketiga. Saat kita melakukan semua ini, mari kita lihat contoh para pemrotes yang berani di Iran. Dan marilah kita melakukan segala daya kita untuk memastikan bahwa kematian Mahsa tidak sia-sia,” ungkapnya. “Perubahan di Iran seharusnya hanya datang dari dalam Iran,” terangnya. “Tapi itu tidak membebaskan dunia dari kewajiban untuk berdiri bersama rakyat Iran saat mereka memprotes perempuan, untuk hidup, dan untuk kebebasan,” ujarnya. Pelapor Khusus untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Republik Islam Iran Javaid Rehman menyerukan kepada masyarakat internasional untuk membentuk “mekanisme investigasi independen untuk menyelidiki semua pelanggaran hak asasi manusia yang mengarah ke dan sejak” kematian Amini. “Jelas bahwa apa yang disebut penyelidikan atas kematian Mahsa Amini telah gagal memenuhi persyaratan minimum ketidakberpihakan, independensi, dan transparansi,” katanya dalam sambutannya pada pertemuan PBB. Rehman menyebut Amini sebagai korban yang tidak beruntung dari penindasan dan kebrutalan negara, dan menyatakan bahwa dia bukanlah korban pertama atau terakhir dari kebrutalan itu. Sementara itu, dalam sebuah surat terbuka minggu ini, para pemimpin perempuan, termasuk mantan Ibu Negara AS Michelle Obama dan Laura Bush serta mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, menyerukan agar Iran dikeluarkan dari Komisi Status Perempuan. “Karena catatan mengerikan Republik Islam tentang hak-hak perempuan, dan mengingat tindakan keras rezim yang sedang berlangsung dan brutal terhadap pengunjuk rasa, kami bersikeras bahwa keanggotaan Iran di CSW dicabut,” tulis mereka. “Untuk setiap hari Iran tetap menjadi anggota Komisi Status Perempuan, badan tersebut kehilangan kredibilitas,” ujarnya. Upaya AS untuk mendepak Iran dari komisi itu adalah tanggapan terbarunya terhadap kematian Amini dan tindakan keras pemerintah Iran terhadap pengunjuk rasa. Pekan lalu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden memberlakukan banyak sanksi baru terhadap pejabat Iran yang terlibat dalam tindakan keras yang sedang berlangsung itu. Pada akhir September lalu, AS mengumumkan sanksi terhadap Polisi Moralitas Iran setelah kematian Amini dalam tahanan mereka. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya memberikan sanksi kepada polisi moralitas "untuk pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan Iran dan pelanggaran hak-hak para pemrotes Iran yang damai." Tak lama kemudian, di tengah kebijakan mematikan internet oleh pemerintah Iran dalam menghadapi protes luas atas kematian Amini, pemerintah AS mengambil langkah yang dimaksudkan untuk memungkinkan perusahaan teknologi membantu rakyat Iran mengakses informasi secara online.