IRAN - Pejabat intelijen Amerika Serikat (AS) meyakini jika Iran sedang mencari bantuan Rusia untuk meningkatkan program nuklirnya. Ini dilakukan saat Teheran mencari rencana cadangan jika kesepakatan nuklir yang langgeng dengan kekuatan dunia gagal terwujud.

Menurut sumber yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut mengatakan, laporan intelijen menunjukkan bahwa Iran telah meminta bantuan Rusia untuk memperoleh bahan nuklir tambahan dan dengan fabrikasi bahan bakar nuklir.

Bahan bakar itu dapat membantu Iran memberi daya pada reaktor nuklirnya dan berpotensi mempersingkat lebih lanjut apa yang disebut "waktu breakout" Iran untuk membuat senjata nuklir.

Baca juga: Penasihat Khamenei: Iran Mampu Membuat Bom Nuklir, Tapi Belum Putuskan Apakah Akan Membuat

Namun, para ahli menekankan kepada CNN, bahwa risiko proliferasi nuklir bervariasi tergantung pada reaktor mana bahan bakar itu digunakan. Dan juga tidak jelas apakah Rusia telah setuju untuk membantu karena Kremlin telah lama menentang Iran untuk mendapatkan senjata nuklir.

Baca juga: Perundingan Nuklir, Israel Tekan Prancis agar Lebih Keras Hadapi Iran

Pejabat AS mengatakan proposal Iran ini datang di tengah kemitraan yang berkembang antara Iran dan Rusia yang dalam beberapa bulan terakhir termasuk Iran mengirim drone dan peralatan lainnya ke Rusia untuk digunakan dalam perangnya di Ukraina, dan Moskow berpotensi menasihati Teheran tentang cara menekan gerakan protes yang melanda Iran.

Iran telah mengatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai dan secara resmi menghentikan program senjatanya.

Tetapi para pejabat AS telah menyatakan bahwa kegiatan pengayaan uranium Iran telah jauh melampaui parameter kesepakatan nuklir pada 2015 dan jumlah waktu yang diperlukan bagi Iran untuk menghasilkan bahan fisil yang cukup untuk senjata nuklir telah dipersingkat menjadi hanya beberapa bulan.

Pada Juni lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan anggota parlemen bahwa program nuklir Iran sedang berjalan maju.

“Semakin lama ini berlangsung, semakin banyak waktu breakout turun … sekarang turun, menurut laporan publik, hingga beberapa bulan. Dan jika ini terus berlanjut, itu akan turun menjadi hitungan minggu,” terangnya.

Pemerintahan Biden memperhatikan setiap bidang kerja sama baru antara Iran dan Rusia dengan prihatin. Setiap bantuan rahasia Rusia ke Iran yang dapat meningkatkan upaya Iran untuk memproduksi senjata nuklir juga akan menandai perubahan signifikan dalam kebijakan Rusia, mengingat keanggotaan Rusia dari kelompok negara P5+1 yang telah menjadi bagian dari negosiasi untuk menghalangi program nuklir Iran.

“Seperti yang telah kami katakan, JCPOA tidak ada dalam agenda,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson kepada CNN, merujuk pada nama resmi untuk kesepakatan nuklir Iran, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan.

“Kami telah bekerja dengan mitra untuk mengekspos hubungan yang berkembang antara Iran dan Rusia – dan meminta pertanggungjawaban mereka. Kami akan tegas dalam melawan setiap kerja sama yang akan bertentangan dengan tujuan non-proliferasi kami,” lanjutnya.

Misi Iran untuk PBB dan Kementerian Luar Negeri Rusia tidak membalas permintaan wawancara dengan CNN.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pekan lalu mengatakan bahwa Iran mencari bantuan Rusia untuk program nuklirnya sebagai imbalan atas bantuan militer yang telah diberikannya ke Moskow, tetapi intelijen yang diperoleh AS tidak menunjukkan adanya ‘quid-pro-quo’ secara terbuka.

Sebaliknya, tawaran Iran ke Rusia tampaknya setidaknya sebagian dimotivasi oleh keyakinan di antara para pejabat senior Iran bahwa kesepakatan nuklir baru tidak akan dihidupkan kembali atau, jika demikian, tidak akan bertahan lama.

Sumber yang diberi pengarahan tentang intelijen mengatakan kepada CNN bahwa kekhawatiran Iran tampak paling akut selama musim panas, karena tampaknya mendekati kesepakatan nuklir baru dengan AS dan kekuatan dunia lainnya yang dikenal sebagai P5+1—sebuah kelompok yang mencakup Rusia. Ketakutan Iran adalah bahwa pemerintahan masa depan mungkin menarik diri dari kesepakatan, seperti yang dilakukan pemerintahan Trump pada 2018, sehingga ia mencari kesepakatan sampingan dengan Rusia yang akan memungkinkannya menyusun kembali program nuklirnya dengan cepat jika perlu.

CNN sebelumnya telah melaporkan bahwa Iran mencari jaminan dari AS bahwa pemerintahan masa depan tidak akan mengingkari kesepakatan itu—sebuah janji yang menurut AS tidak dapat dibuat.

Ditanya apakah kemitraan Iran-Rusia yang berkembang merupakan faktor dalam pembicaraan kesepakatan nuklir yang semakin tergelincir, seorang pejabat senior pemerintah memberikan pendapatnya ke CNN.

“Jelas, kesepakatan sampingan antara Rusia yang secara fundamental merusak struktur perjanjian 2015 akan menjadi perhatian serius dan semakin mengurangi kemungkinan untuk kembali ke perjanjian,” terangnya. Pejabat itu menolak berkomentar secara khusus tentang penilaian intelijen.

James Acton, co-director Program Kebijakan Nuklir di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan dia tidak percaya Iran membutuhkan bantuan, tetapi mereka memiliki insentif, yaitu memproduksi bahan bakar lebih cepat, murah, dan lebih cepat. garis waktu yang lebih pendek.

“Mereka memiliki insentif yang jelas untuk meminta bantuan, terutama di sisi bahan bakar,” terangnya.

“Tiga hingga empat tahun lalu, ketika hubungan AS-Rusia buruk, tetapi bukan bencana besar, Saya akan sangat skeptis bahwa Rusia akan memberikan bantuan kepada Iran,” lanjutnya.

“Tetapi dalam kondisi saat ini, di mana hubungan AS-Rusia sangat buruk dan hubungan Rusia-Iran menjadi lebih baik, saya pikir persamaannya terlihat sangat berbeda untuk Rusia,” ujarnya.

Acton mencatat penarikan AS dari JCPOA juga kemungkinan meningkatkan kesediaan Rusia untuk membantu Iran dalam hal ini, dan terutama sekarang karena kesepakatan baru tampaknya di luar jangkauan.

Seperti diketahui, Rusia memainkan peran kunci sepanjang 2021 dalam pembicaraan kesepakatan nuklir dan bahkan memediasi beberapa kesepakatan yang memungkinkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk bergerak maju dengan inspeksi di situs nuklir Iran, secara efektif menjaga negosiasi tetap pada jalurnya.

Namun, setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari lalu, para pejabat Rusia tampaknya kurang berinvestasi dalam kesepakatan itu. Pada Juni lalu, Rusia menolak resolusi yang diusulkan oleh IAEA yang mengkritik Iran karena gagal bekerja sama dengan inspeksi jejak uranium yang ditemukan di beberapa situs nuklir yang tidak diumumkan di negara itu, titik kritis yang menyebabkan pembicaraan nuklir tergelincir. Pada bulan yang sama, delegasi Rusia mulai melakukan kunjungan ke lapangan terbang di Iran untuk memeriksa drone berkemampuan senjata—yang sekarang telah dibeli dan digunakan oleh ratusan tentara Rusia di Ukraina.

Para pejabat AS telah menekankan dalam beberapa hari dan minggu terakhir bahwa negosiasi kesepakatan nuklir hampir mati, setidaknya untuk saat ini. Penumpasan brutal dan kekerasan rezim Iran terhadap pengunjuk rasa dan dukungan untuk operasi militer Rusia di Ukraina telah mempersulit pejabat senior administrasi Biden untuk membayangkan mencapai kesepakatan dengan Teheran yang akan memberinya rejeki nomplok finansial dalam bentuk keringanan sanksi.

Utusan Khusus AS untuk Iran, Rob Malley, mengatakan pada Senin (31/10/2022) bahwa sementara AS tetap berkomitmen untuk diplomasi membatasi program nuklir Iran, para pejabat AS tidak akan "membuang waktu " pada kesepakatan nuklir "jika tidak ada yang akan terjadi. ”

Sebaliknya, AS sekarang fokus pada area yang bisa berguna, seperti mendukung pengunjuk rasa di Iran dan mencari cara untuk menghentikan pengiriman senjata Iran ke Rusia. Dia mencatat bahwa AS masih memiliki “preferensi untuk diplomasi” dalam berurusan dengan Iran. Namun, dia menambahkan, pihaknya akan menggunakan alat lain, dan sebagai upaya terakhir, opsi militer jika perlu, untuk menghentikan Iran memperoleh senjata nuklir.