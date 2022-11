WAY KANAN - Dugaan keterlibatan Bupati Way Kanan, Bupati Lampung Tengah dan Wakil Bupati Tanggamus dalam barang bukti perkara suap di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila) ramai diberitakan dan diperbincangkan. Hal itu menyusul beberapa bulan yang lalu, Rektor Unila Karomani tertangkap tangan oleh komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan kasus suap.

"Terkait adanya berita dugaan keterlibatan Bupati Way Kanan, Bupati Lampung Tengah dan Wakil Bupati Tanggamus dalam barang bukti perkara suap Unila perlu Kami jelaskan bahwa untuk rekom Bupati Way Kanan nomor 551/658/IV.02 WK/ 2022 tanggal 20 Juni 2022," ujar Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya melalui Sekretaris Daerah Saipul dalam keterangan tertulis, Minggu 6 November 2022.

Sekdakab Saipul menerangkan, bahwa benar adanya warga Way Kanan yang meminta dibuatkan rekomendasi Bupati Way Kanan untuk anaknya, agar dapat diterima di Universitas Lampung. Namun, penyampaian Rekom ke Unila tidak lagi dilakukan oleh Pemkab Way Kanan, melainkan disampaikan langsung oleh orangtua anak tersebut.

Namun demikian, mereka juga telah melakukan konfirmasi kepada keluarga pemohon rekomendasi dari Bupati Way Kanan atau Raden Adipati Surya dan diterangkan bahwa anak yang minta rekomendasi tersebut ternyata tidak kuliah di Unila melainkan kuliah di Universitas Sriwijaya tepatnya di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

Melengkapi sanggahannya tersebut, Sekdakab Way Kanan menyertakan bukti-bukti kalau si pemohon rekomendasi dari Bupati Way Kanan saat ini telah diterima di fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya. "Inilah sebenarnya yang terjadi, anak yang direkom Bupati saat ini telah kuliah di Universitas Sriwijaya Palembang dan rekom tidak dipakai di UNILA," ujar Saipul. Sehingga diambil kesimpulan, menurut keterangan Sekdakab Way Kanan, bahwa rekom yang dibuat Bupati atas permintaan salah satu warganya tidak digunakan untuk penerimaan mahasiswa kedokteran Unila, karena yang bersangkutan sudah diterima di Universitas Sriwijaya Palembang.