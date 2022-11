NEW YORK – Amerika Serikat (AS) dan Rusia telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan tentang perjanjian nuklir tunggal yang ada antara kedua negara dalam waktu dekat.

Hal ini diungkapkan juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada Selasa (8/11/2022).

Diketahui, perjanjian START Baru membatasi semua senjata nuklir jarak antarbenua yang dikerahkan oleh Rusia dan AS.

Perjanjian itu – satu-satunya yang tersisa yang mengatur dua persenjataan nuklir terbesar di dunia – diperpanjang lima tahun pada Februari 2021 selama minggu-minggu pertama kepresidenan Joe Biden.

Dikutip CNN, perjanjian ini mengharuskan kedua negara untuk mengizinkan inspeksi di tempat fasilitas terkait senjata nuklirnya oleh yang lain. Pemeriksaan tersebut dihentikan sementara pada Maret 2020 karena pandemi Covid-19.

Para pejabat AS mengatakan dimulainya kembali inspeksi diharapkan menjadi topik diskusi pada pertemuan mendatang.

Para pejabat AS telah melihatnya sebagai perkembangan positif bahwa Moskow terus menyatakan minatnya pada perjanjian itu, meskipun ancaman nuklir Putin yang mengkhawatirkan saat konflik berkecamuk.

Rusia juga telah menyatakan kesediaan untuk membahas perpanjangan perjanjian dan AS mengatakan bahwa negosiasi hanya akan terjadi setelah inspeksi di tempat dilanjutkan.

Komplikasi muncul awal tahun ini setelah AS berusaha untuk melanjutkan inspeksi, tetapi Rusia menolak upaya tersebut, mengutip dugaan upaya AS untuk “mencabut hak Federasi Rusia untuk melakukan inspeksi di wilayah Amerika.” Price mengatakan pada saat itu bahwa sanksi AS dan tindakan pembatasan yang diberlakukan sebagai akibat dari perang Rusia melawan Ukraina sepenuhnya sesuai dengan perjanjian START Baru.

Pertemuan perjanjian terjadi di bawah judul komisi konsultatif bilateral, BCC.

“Kami telah sepakat bahwa BCC akan bertemu dalam waktu dekat di bawah ketentuan perjanjian START Baru. Pekerjaan BCC bersifat rahasia tetapi kami berharap untuk sesi yang konstruktif, ” terangnya, dikutip CNN.

Terakhir kali BCC diadakan lebih dari setahun yang lalu pada Oktober 2021.

Perjanjian itu membatasi kedua negara untuk mengerahkan 1.550 hulu ledak nuklir pada sistem pengiriman, termasuk rudal balistik antarbenua, rudal balistik yang diluncurkan kapal selam, dan pembom.

Pekan lalu CNN melaporkan pejabat militer Rusia telah membahas bagaimana dan dalam kondisi apa Rusia akan menggunakan senjata nuklir taktis di medan perang di Ukraina. Laporan ini didasarkan pada penilaian intelijen AS yang dijelaskan kepada CNN oleh berbagai sumber yang telah membacanya.

Penilaian, yang dirancang oleh Dewan Intelijen Nasional, bukanlah produk kepercayaan tinggi dan bukan intelijen mentah melainkan analisis, beberapa orang yang telah membacanya mengatakan kepada CNN. Untuk alasan itu, beberapa pejabat percaya bahwa percakapan yang tercermin dalam dokumen tersebut mungkin telah diambil di luar konteks, dan tidak selalu menunjukkan bahwa Rusia sedang bersiap untuk menggunakan senjata nuklir.

Para pejabat mengatakan AS masih belum melihat tanda-tanda bahwa Putin telah memutuskan untuk mengambil langkah drastis untuk menggunakannya dan Putin diyakini tidak terlibat dalam diskusi yang dijelaskan dalam penilaian intelijen.

Seperti diketahui, hubungan diplomatik antara Rusia dan AS berada dalam kelesuan menyusul keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyerang Ukraina tanpa akhir perang.