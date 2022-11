DENPASAR - Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan tiba di Bali, Minggu (13/11/2022) malam ini. Kedatangan Biden untuk menghadiri KTT G20.

"Kalau sesuai jadwal, kira-kira malam ini pukul 19.30," kata Asisten Operasi Komando Operasi Udara II Kolonel Pnb Bambang Sudewo.

Presiden Biden terbang ke Bali menggunakan pesawat US Air Force One. Dia bertolak dari Phnom Penh, Kamboja, setelah menghadiri KTT Asean Plus.

Selain Biden, ada sembilan kepala negara yang dijadwalkan tiba di Bali hari ini. Di antaranya Rusia yang diwakili Menteri Luar Negeri Segey Lavrov.

Sementara kepala negara sisanya akan datang, Senin (14/11/2022) besok. Satu di antaranya adalah Presiden China Xi Jinping.

Untuk mengamankan penerbangan tamu VVIP ke Bali, akan dilakukan pengurangan jadwal penerbangan pesawat komersil.

"Mulai besok pesawat komersil sudah dikurangi jadwalnya. Diatur jadwalnya, begitu nanti ada pesawat VVIP negara mana masuk Bali, otomatis penerbangan reguler tidak akan masuk di jam-jam itu," imbuhnya.

