NUSA DUA – Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Selasa, (15/11/2022) bergabung bersama pemimpin dunia lain menghadiri KTT G20 di Bali. Pada kesempatan itu, Sunak meluncurkan Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP) di acara sampingan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII).

Kemitraan yang dipimpin Inggris ini akan membantu Indonesia mengejar percepatan transisi energi dari bahan bakar fosil ke sumber terbarukan. JETP mencakup jalur ambisius untuk mengurangi emisi sektor listrik, strategi yang didasarkan pada perluasan energi terbarukan, dan pengurangan bertahap batu bara.

Transisi ini tidak hanya akan memberikan peningkatan aksi iklim, tetapi juga akan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan, pengurangan polusi, dan masa depan yang tangguh dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia, demikian dilansir dari lama resmi pemerintah Inggris, Selasa.

Kesepakatan tersebut berfokus pada pencapaian transisi ini dengan mempertimbangkan semua pekerja, komunitas, dan kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung atau tidak langsung oleh transisi energi dari batu bara, dan membantu memastikan bahwa mereka didukung melalui komitmen nyata.

Model JETP dirintis pada KTT COP26 di Glasgow tahun lalu, di mana Afrika Selatan dan International Partners Group (IPG) dari Prancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa mengumumkan terobosan panjang, JETP senilai USD8,5 miliar, menetapkan preseden baru dalam transisi energi berkeadilan global.

Indonesia adalah negara kedua yang meluncurkan JETP. Di antara sepuluh penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia kini sedang mempercepat transisinya ke energi bersih melalui penguatan komitmen JETP untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan komitmen politik yang kuat untuk menghentikan secara bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara dalam jangka menengah. Untuk mendukung komitmen dan tindakan ini, JETP Indonesia akan memobilisasi USD20 miliar selama tiga sampai lima tahun ke depan. Sebesar USD10 miliar uang publik akan dimobilisasi oleh anggota IPG dan setidaknya USD10 miliar keuangan swasta akan dimobilisasi dan difasilitasi oleh Kelompok Kerja Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Inggris Raya telah menjadi anggota penting IPG yang membantu menyetujui JETP baru yang ambisius ini dengan Indonesia. Inggris siap mendukung pelaksanaan kemitraan, termasuk melalui jaminan Bank Dunia senilai USD1 miliar. Fasilitas ini akan memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk memperpanjang pinjaman mereka dengan persyaratan Bank Dunia yang terjangkau hingga USD1 miliar. Kemitraan ini akan menjadi perjanjian politik jangka panjang antara Pemerintah Indonesia dan IPG yang terdiri dari Amerika Serikat dan Jepang sebagai pimpinan bersama, bersama dengan Inggris, Jerman, Prancis, Uni Eropa, Kanada, Italia, Norwegia, dan Denmark. “Kesenjangan infrastruktur global sangat besar, dan tidak ada satu negara pun yang dapat memperbaikinya sendiri. Itulah mengapa kami menciptakan Kemitraan untuk Investasi Infrastruktur Global di bawah Kepresidenan G7 Inggris tahun lalu. Hari ini saya bangga bahwa kami meluncurkan Kemitraan Transisi Energi Indonesia yang Adil, untuk membantu mempercepat transisi Indonesia ke ekonomi hijau dan membuka miliaran pembiayaan swasta untuk infrastruktur baru,” kata Sunak. Sementara Presiden COP26 Alok Sharma memuji JETP sebagai model keuangan inovatif yang negara mitra untuk bekerja dengan donor keuangan iklim dan investor sektor swasta dalam transisi energi untuk bekerja sama. “Kemitraan yang dipimpin negara ini akan mendukung Indonesia untuk mempercepat transisinya dari batu bara sebagai bagian dari komitmen negara terhadap target nol bersih tahun 2060,” kata Sharma. Peluncuran JETP Indonesia dibangun berdasarkan momentum dari KTT COP27 di Sharm El-Sheikh, yang menunjukkan kemajuan dalam implementasi JETP Afrika Selatan dan komitmen untuk meluncurkan JETP dengan Vietnam pada tahun ini. JETP juga menunjukkan kemajuan dalam Kemitraan G7 yang diluncurkan Inggris untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII). JETP adalah mekanisme pengiriman inti dari PGII, yang bertujuan untuk mempersempit kesenjangan investasi infrastruktur di negara berkembang.