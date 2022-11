JAKARTA - Kanselir Jerman Olaf Scholz tiba di Bali untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung pada 15-16 November 2022.

Dilansir dari Antara, kedatangan Olaf Scholz disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat sampai di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Senin (14/11/2022).

Tak hanya Olaf, berdasarkan Instagram resmi G20, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte juga telah tiba di Bali.

"Welcome the Prime Minister of the Netherlands H.E. Mark Rutte to Bali for the G20 Bali Summit 2022," tulis akun IG G20.

Di samping itu, peserta G20 yang juga datang pada malam ini adalah PM Singapura Lee Hsien Long, PM Kamboja Hun Sen, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, PM Spanyol Pedro Sanchez dan istrinya Maria Begona Gomez Fernandez, serta Presiden Argentina Alberto Angel Fernandez dan istri Fabiola Andrea Yanez.

(NAN)