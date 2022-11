ACARA-acara sosial menjadi dasar kehidupan masyarakat di permukiman kuno Mississippi di Cahokia, bukan perdagangan atau ekonomi.

Seribu tahun yang lalu, permukiman Mississippian, di sebuah situs dekat kota St Louis, Missouri di AS terkenal karena pesta yang berlangsung selama berhari-hari.

Kerumunan berdesakan untuk mendapatkan ruang di alun-alun besar. Minuman berkafein yang menyegarkan berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Peserta pesta meneriakkan taruhan saat para atlet melemparkan tombak dan batu. Orang Cahokian berpesta tanpa henti.

Arkeolog yang menggali ke dalam lubang limbah kuno menemukan 2.000 bangkai rusa, yang diduga logistik sebuah pesta di Cahokia.

Suasana di Cahokia saat ini, yang sekarang menjadi situs UNESCO, jauh lebih tenang. Namun, gundukan tanah yang menjulang tinggi mengisyaratkan warisan kota pra-Kolombia terbesar di utara Meksiko.

Cahokia adalah sebuah tempat yang bahasa, seni dan gejolak spiritualnya berkembang pesat, dengan populasi yang mungkin lebih dari 30.000 orang pada puncak 1050 M, membuatnya lebih besar, pada saat itu, dari Paris.

Apa yang Cahokia tidak miliki, itulah yang mengejutkan, tulis Annalee Newitz dalam buku terbarunya Four Lost Cities: A Secret History of the Urban Age.

Kota besar itu tidak memiliki pasar permanen, yang mengacaukan asumsi lama bahwa perdagangan adalah prinsip penting dari urbanisasi. "Cahokia sebenarnya adalah pusat budaya, alih-alih pusat perdagangan. Itu masih mengejutkan saya. Saya terus bertanya-tanya 'Di mana mereka berdagang? Siapa yang menghasilkan uang?'" kata Newitz. "Jawabannya adalah tidak ada. Itu bukan alasan mereka membangun tempat itu." "Ini jelas merupakan bias yang mempengaruhi para arkeolog sebelumnya," katanya. Saat menggali kota-kota di Mesopotamia, para peneliti menemukan bukti bahwa perdagangan adalah prinsip yang mengatur perkembangan kota, kemudian mengarahkan lensa yang sama pada kota-kota kuno di seluruh dunia. "Banyak yang mengira ini pasti menjadi dasar bagi semua kota di masa-masa awal. Ini menyebabkan generasi selanjutnya mencari hal semacam itu di mana-mana," kata Pauketat. Bukan hanya Newitz yang terkejut. Asumsi bahwa perdagangan adalah kunci kehidupan perkotaan telah lama membentuk pandangan Barat tentang masa lalu, jelas arkeolog Timothy Pauketat, yang telah mempelajari Cahokia selama beberapa dekade. Mereka tidak menemukan pusat perdagangan di Cahokia, yang diyakini Pauketat sebagai tempat untuk menjembatani dunia antara yang hidup dan yang mati. Bagi banyak budaya yang berakar pada Cahokia kuno, "air adalah penghalang antara dunia orang hidup dan dunia orang mati," kata Pauketat. Terbentang di lanskap yang menggabungkan daratan dengan petak-petak rawa, Cahokia mungkin berfungsi sebagai semacam persimpangan spiritual. "Itu adalah kota yang dibangun untuk memisahkan air dan tanah kering," kata Pauketat. Penduduk yang hidup menetap di tempat-tempat terkering, sementara gundukan kuburan muncul di tempat-tempat yang lebih basah. Pemindaian dengan teknologi Lidar dari situs tersebut telah mengungkapkan sebuah lintasan yang menghubungkan "lingkungan" orang yang hidup dan yang mati, jalan setapak fisik yang secara harfiah bergabung dengan alam. Dan jika tinggal di puncak dua dunia terdengar agak suram, orang Cahokia tampaknya telah melihat kampung halaman mereka sebagai tempat yang meriah. Di Four Lost Cities, Newitz menulis bahwa para perencana Cahokia membuat struktur dan ruang publik yang dikhususkan sepenuhnya untuk pertemuan massal, tempat di mana individu akan terbawa oleh kegembiraan pengalaman kolektif. Paling spektakuler dari semuanya adalah Grand Plaza seluas sekitar 20 hektare, tempat 10.000 atau lebih orang dapat berkumpul di ruang monumental yang diapit oleh piramida. "Sulit untuk menangkap intensitas dan kemegahan dari peristiwa seperti itu," kata Pauketat. Pesta hingga taruhan Selama berhari-hari, makanan dan minuman dibawa ke kota. Juru masak memberi makan orang-orang yang datang untuk perayaan itu. Tumpukan hewan buruan, beri, buah-buahan dan sayuran menjadi santapan pesta. Pengunjung akan tidur di perumahan sementara atau rumah teman, menuju ke alun-alun untuk menari, mencari berkah, dan menghadiri acara lainnya. Di alun-alun, orang-orang berkerumun untuk bertaruh pada permainan chunkey. Permainan dimulai ketika seorang pemain menggulingkan piringan batu di atas permukaan tanah. Ratusan atlet kemudian melemparkan tombak mereka bahkan saat batu masih berguling. Pemenangnya adalah orang yang tombaknya tertancap paling dekat dengan batu tadi. Tiang-tiang menjulang yang melapisi Grand Plaza mungkin menunjukkan tontonan keanggunan atletik lainnya, kata Pauketat. Dia membayangkan laki-laki yang memanjat tiang atau mengikatkan diri untuk menari di udara, sebuah ritual yang masih dipraktikkan di beberapa bagian Maya di Mesoamerika. "Dalam upacara Mesoamerika, Anda memasang tiang kayu cemara yang besar dan tinggi dan empat orang yang berpakaian seperti manusia burung, seakan-akan terbang mengitari tiang itu," katanya. "Kita memiliki tiang-tiang itu di Cahokia." Manik-manik kerang, bulu, dan kulit halus menghiasi kostum mereka yang paling rumit untuk acara semacam itu, jelas Pauketat. Orang Cahokia menyukai palet merah, putih dan hitam; beberapa menata rambut mereka dalam bentuk seperti sanggul, mohawk, atau menghiasnya dengan bulu-bulu. Tato juga menghiasi sebagian tubuh dan wajah. Ketika pesta berakhir, orang Cahokia menyapu sampah ke lubang-lubang yang sekarang berfungsi sebagai arsip tentang apa yang dimakan dan diminum bersama oleh warga. Satu dekade lalu, para arkeolog menganalisis pembuat tembikar yang ditemukan di Cahokia mengungkapkan penanda biologis untuk spesies holly, yang dikenal sebagai yaupon, yakni satu-satunya tanaman berkafein yang berasal dari Amerika Utara. Orang Cahokia, tampaknya, menjaga pesta tetap berlangsung dengan minuman berenergi. Dan karena daerah asli yaupon berjarak ratusan mil dari situs kota, kita tahu mereka berusaha keras untuk mendapatkannya. Pada gilirannya, tanaman itu berperan dalam kehidupan ritual warga. "Sebagian dari nilainya terletak pada kesulitan mendapatkannya," kata antropolog Patricia Crown. "Anda harus memiliki jaringan untuk dapat memperoleh tanaman itu jika tanaman itu benar-benar penting bagi sistem agama Anda. Saat ini, situs Cahokia kuno dilestarikan sebagai Situs Bersejarah Negara Bagian Cahokia Mounds, Situs Warisan Dunia UNESCO tempat pekerjaan arkeologi sedang berlangsung. Tujuh puluh gundukan asli dan sebuah tangga panjang mengarah ke puncak, dengan pemandangan ke seberang Grand Plaza, kini jadi situs yang dilindungi. Dengan panduan audio lengkap, pengunjung berjalan di jalur 10 km yang berkelok-kelok melalui padang rumput, hutan, dan lahan basah. Kehidupan modern tidak jauh dari tempat itu: Cahokia kini dikelilingi oleh jalan raya dan pinggiran kota antar negara bagian Amerika tengah. Namun, bukan perkembangan modern yang mengakhiri kisah Cahokia. Akhirnya, orang Cahokian hanya memilih untuk meninggalkan kota mereka, yang tampaknya didorong oleh faktor campuran lingkungan dan manusia, seperti perubahan iklim yang melumpuhkan pertanian, kekerasan, atau bencana banjir. Pada 1400, alun-alun kota itu sudah sepi. Ketika orang Eropa pertama kali menemukan gundukan yang luar biasa di Cahokia, mereka melihat peradaban yang hilang, jelas Newitz di Four Lost Cities. Mereka bertanya-tanya apakah ada orang telah membangun Cahokia, lalu menghilang, membawa serta budaya dan kecanggihan yang pernah tumbuh subur di tanah dasar Mississippi, tempat bumi yang subur oleh banjir sungai. Tetapi orang-orang Cahokia, tentu saja, tidak menghilang. Mereka pergi begitu saja dan bersama mereka pengaruh Cahokia menjalar ke tempat-tempat yang sangat jauh, di mana sebagian dari hiburan yang paling mereka cintai masih dirayakan hingga hari ini. Yaupon yang mereka suka minum kembali populer sebagai teh lokal yang bisa dipanen dari hutan. Chunkey - permainan favorit Cahokia - juga tidak pernah hilang. Di beberapa komunitas, permainan ini telah menarik generasi baru atlet muda. Tapi lebih dari itu, orang Cahokia suka bersantai dengan mengadakan barbekyu sambil menonton acara olahraga, kombinasi yang, menurut Newitz, sangat akrab bagi hampir semua orang Amerika zaman modern. "Kita berpesta seperti itu di seluruh Amerika Serikat," kata Newitz. "Kehidupan orang Cahokia cocok dengan sejarah Amerika.