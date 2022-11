JAKARTA โ€“ Sepanjang sejarah militer dunia, ternyata hanya ada satu orang yang pernah mencapai pangkat jenderal bintang 6, yakni perwira Amerika Serikat (AS), Jenderal John Joseph Pershing. Pria kelahiran Washington DC ini dipromosikan sebagai jenderal bintang 6 atas jasa-jasanya pada Perang Dunia I.

Lahir pada 13 September 1860, Pershing masuk akademi militer AS pada 1882 dan dengan cepat mendapat promosi saat bertugas di Kuba pada Perang Spanyol Amerika di tahun 1898. Pria berjuluk Black Jack ini kemudian diangkat sebagai ajudan jenderal dan ditugaskan mengurus urusan pulau di Departemen Perang, hingga dikirim ke Filipina.

Saat Perang Dunia I pecah, Pershing yang menjabat sebagai komandan pasukan ekspedisi memberikan kontribusi besar bagi kemenangan AS. Atas jasa-jasanya selama Perang Dunia I, Pershing dipromosikan sebagai jenderal bintang 6.

Sebagai jenderal bintang 6, Pershing bertindak sebagai mentor bagi jenderal-jenderal AS, termasuk para pemimpin pasukan Paman Sam di Perang Dunia II, seperti Dwight D. Eisenhower, Omar Bradley, dan George C. Marshall. Dia juga menerima Hadiah Pulitzer pada 1932 untuk memoarnya โ€œMy Experiences in the World Warโ€.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Pershing kehilangan istrinya Frances dan dua anaknya dalam kebakaran di San Francisco pada 1915, ketika dia sedang berada di perbatasan Meksiko melakukan patroli. Pada usia 85 tahun, Pershing menikah lagi dengan bernama Micheline Resco, seorang seniman berusia 35 tahun yang ditemuinya saat bertugas di Prancis pada 1917. Baca Berita Selengkapnya:ย 3 Fakta Unik Satu-satunya Jenderal Bintang 6 di Dunia, Menikah di Usia 85 Tahun