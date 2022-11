LONDON – Kisah Emily Horne (43) menjadi viral ketika wanita asal Inggris ini diketahui memiliki lima pernikahan dan tidak menceraikan suami-suaminya sebelumnya. Dia dijuluki "bigami terburuk di Inggris" karena menikahi lima pria tanpa perceraian sebelumnya. Dia pun sempat diadili dan dihukum dua kali karena bigami. Dia kemudian mengubah namanya menjadi Maxine-Accastes Quiberberon.

Sosok Horne kembali mencuat baru-baru ini setelah seorang pria yang pernah menjadi kekasihnya mengungkap tentang hubungan mereka.

Wayne Harper (43), asal Brierley Hill, West Midlands, mengaku menjalin kasih dengan Horne, meski sudah diberitahu bahwa dia sudah memiliki lima suami. Namun, pada akhirnya Harper meninggalkan Horne setelah mengetahui bahwa kekasihnya itu berselingkuh selama 18 bulan.

Pasangan itu bertemu di rumah sakit setelah Harper terlibat dalam kecelakaan bersepeda dan Horne menjalani operasi kecil. Saat itu Horne sudah mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki lima suami, namun itu tidak membuatnya terpengaruh asalkan dia setia padanya.

"Dia gadis yang tepat untuk saya. Saya sedikit terkejut ketika dia memberi tahu saya tentang menjadi seorang fanatik yang menikah dengan lima pria tetapi saya mendukungnya. Dia ramping, seksi, dan cerdas. Apa lagi yang bisa diminta seorang pria?,” terangnya kepada tahu The Express and Star.

Harper telah mengatakan kepada Horne bahwa dia akan mendukungnya selama dia setia, tetapi kecurigaan muncul ketika Harper mengetahui kekasihnya itu berselingkuh.

"Saya berpisah dengannya, itu adalah perbuatan saya karena saya tahu dia selingkuh. Saya hanya bersamanya selama 18 bulan dan itu bukan akhir yang bahagia. Saya tidak memiliki apa pun yang tersisa darinya dalam hidup saya, tidak ada foto, tidak ada apa-apa. Saya adalah pasangannya bukan suami dan pada saat itu dia memiliki lima suami,” terangnya kepada The Sun.

Tak hanya Harper yang bersuara di media, nama Horne juga disebut-sebut oleh mantan suami pertamanya.

Paul Rigby diketahui menjadi suami pertama Horne. Rigby menikahi Emily Horne ketika wanita itu sedang cuti dari Resimen Kerajaan Irlandia pada Desember 1996. Pasangan itu kehilangan kontak ketika Horne dikirim tugas dan mereka berpisah tetapi tidak pernah bercerai.

Dia sebenarnya tidak tinggal diam ketika istrinya diam-diam menikah dengan banyak pria. Dia mengaku melacak Horne sehingga dapat bercerai.

Rigby mengaku pernah menghabiskan tujuh tahun mencoba melacak istrinya sehingga dia bisa melepaskan diri dari status "suami Emily Horne".

"Saya sudah mencoba dari sekitar 2004 untuk menyingkirkannya, tetapi saya telah berjuang untuk melacaknya. Saya mencoba ini setiap beberapa tahun. Saya telah melakukan enam atau tujuh pencarian untuknya dan tidak menemukan apa pun," katanya dalam wawancara dengan Mail Online pada 2011.

"Saya hanya mencoba untuk menyingkirkannya. Saya sangat ingin memutuskan hubungan saya dengannya. Menyingkirkan dia akan seperti menyingkirkan batu kilangan dari leher saya,” lanjutnya.

Sejak saat itu, kelanjutan upaya Rigby untuk bercerai dari Horne tak pernah terpublikasi.

Dengan begitu banyaknya pemberitaan tentang dirinya, publik pun bertanya-tanya, siapakah Horne? Dia diketahui pernah menempuh studi fisika dan elektronik di Universitas Metropolitan Leeds. Horne menikah dengan suami pertamanya, Paul Rigby, pada Desember 1996 pada usia 18 saat dia cuti dari Resimen Kerajaan Irlandia.

Kemudian ketika tinggal di Leeds pada 1999 dia menikah lagi dengan Sean Cunningham, tanpa menceraikan Rigby. Pada akhir 1999 dia bekerja untuk waktu yang singkat di Norwegia, meninggalkan suami keduanya tetapi ketika kekasih Norwegia-nya meninggalkannya, dia kembali ke Inggris.

Dia kemudian bekerja sebagai model glamor dan wanita pendamping, serta muncul di film dewasa. Setelah itu, dia menikah untuk ketiga kalinya dengan pria bernama Chris Barratt, dan lagi-lagi tanpa bercerai dari suami sebelumnya.

Dia lantas meninggalkan Leeds ke Ipswich pada 2002, dan menikah untuk keempat kalinya dengan penjaga kereta James Matthews beberapa minggu kemudian. Setelah menjalani hukuman singkat karena bigami, dia bertemu Ashley Baker di Oldham pada tahun 2007, ketika dia bekerja di panti pijat, dan mereka menikah—untuk kelima kalinya bagi Horne—hanya beberapa bulan kemudian. Itu adalah deretan pernikahan yang terpublikasi di Inggris, meski secara hukum hanya pernikahan pertama yang diakui.

Meski demikian, Horne ternyata juga menikah lagi ketika berada di luar negeri. Pada 2011 dia bertunangan dengan seorang pekerja IT, tetapi malah pergi ke Amerika Serikat untuk menikahi suami keenamnya, petugas polisi bernama Fred Miller, yang berkenalan via internet.

Belum cukup, Horne menikah untuk ketujuh kalinya dengan Craig Hadwin. Pernikahan ketujuh ini menjadi momen sial baginya, karena dia sebenarnya ditipu ke dalam upacara pernikahan di Skotlandia. Kisah Horne pernah ditampilkan dalam episode "The Bigamist Bride: My Five Husbands" dari serial dokumenter Cutting Edge di Channel 4.

Dilansir Sindonews, pada Agustus 2004, Horne diperingatkan oleh polisi atas dua kasus bigami. Itu berujung pada hukuman pertamanya karena bigami—yang dijatuhkan oleh Pengadilan Mahkota Ipswich sekitar tahun 2004—di mana dia dijatuhi hukuman enam bulan penjara.

Pada Juni 2009, dia didakwa lagi, kali itu di Pengadilan Mahkota Minshull Street di Manchester. Pengadilan menjatuhkan hukuman pada 27 Juli 2009; di mana dia diberi hukuman penjara sepuluh bulan, ditangguhkan selama dua tahun, karena pengadilan mengetahui bahwa dia didiagnosis dengan gangguan bipolar dan sedang menjalani pengobatan.

Pada 2011, Horne ditangkap dan diadili karena mencoba mendapatkan obat resep dengan menyamar sebagai suami ketujuhnya. Dinyatakan bersalah, dia sedianya dijatuhi hukuman pada 20 Januari 2012, tetapi putusan ditunda sambil menunggu evaluasi psikiatris. Pada 20 Maret 2012, pengadilan memerintahkan pengawasan terhadapnya.

Hakim juga memberlakukan jam malam, di mana dirinya ditandai dengan peralatan elektronik, selama 28 hari dari pukul 19.00 malam sampai pukul 07.00 pagi.