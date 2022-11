JAKARTA- Kisah si pria dengan hidung terpanjang di dunia, Thomas Wedder yang rekornya saat ini belum terpecahkan menarik perhatian.

Setiap tubuh manusia memiliki keunikan masing-masing. Misalnya mata sipit atau belo, rambut keriting, bibir tebal, hingga hidung mancung. Tetapi, pernahkan Anda melihat hidung panjang? Ya, hidung panjang berbeda dengan hidung mancung.

Kisah si pria dengan hidung terpanjang di dunia, Thomas Wedder yang rekornya saat ini belum terpecahkan telah diabadikan dalam bentuk patung lilin. Dia pun mendapatkan pengakuan dunia atas keunikan pada tubuhnya. Wedder memiliki hidung yang panjangnya tidak seperti manusia pada umumnya. Pasanya, panjang hidung Wedder mencapai 7,5 inci atau 19 cm.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Meski telah tiada, hingga saat ini belum ada yang mampu mengalahkan panjang hidung Wedder. Sayangnya, saat itu teknologi kamera belum ditemukan. Jadi tidak ada bukti berupa gambar.

Kendati demikian, pada abad ke-18 rekor hidung terpanjang miliki Thomas Wedder telah diabadikan dalam sebuah patung lilin. Kini patung lilin tersebut terpajang di museum Ripley's Believe It or Not di London.

Suatu hari, foto patung lilin Thomas Wedder yang ada di museum Ripley's Believe It or Not tersebar di internet. Warganet terkejut dan mengirimkan banyak komentar pada foto tersebut.

Tentu bukanlah hal yang mudah bagi Thomas Wedder hidup dengan hidung sepanjang 19 cm. Teman-teman Wedder kerap memperoloknya. Hingga akhirnya, Wedder memutuskan bergabung dengan kelompok sirkus teraneh.

Dalam sirkus tersebut Thomas Wedder menampakkan dirinya sebagai orang dengan hidung terpanjang di dunia kurang lebih sudah 250 tahun ia memegang rekor.

Diketahui, Thomas Wedder meninggal di tempat kelahirannya pada usia menginjak 50 tahun. Hingga kini belum diketahui penyebab Thomas Wedder meninggal dunia.

Pemilik hidung terpanjang di dunia saat ini yang masih hidup adalah Mehmet Ozyurek. Menurut Guinness World Records, pria asal Turki ini memiliki hidung sepanjang 8,8 cm. Ia menjadi pemegang rekor hidung terpanjang kedua setelah Thomas Wedder.

Demikian kisah si pria dengan hidung terpanjang di dunia, Thomas Wedder yang rekornya saat ini belum terpecahkan.Â

(RIN)