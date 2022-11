WAY KANAN - Satuan Reskrim Polsek Blambangan Umpu Polres Way Kanan menggerebek lokasi perjudian (sabung ayam) yang terjadi di Kampung Gistang, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Minggu (27/11/2022).

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba menjelaskan, pihaknya akan terus berupaya menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Way Kanan dan jajaran agar tetap aman dan kondusif salah satunya memberantas segala bentuk aksi perjudian

Oleh karena itu, penggerebekan berawal dari informasi masyarakat kepada kami yang merasa resah karena adanya kegiatan perjudian jenis sabung ayam dan dadu koprok pada Jumโ€™at, 18 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di Kampung Gistang Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan.

ย BACA JUGA:Polisi Tangkap Bandar Judi Togel Beserta Kaki Tangannya

Menindak lanjuti Informasi tersebut, anggota Polsek Blambangan Umpu langsung menuju ke tempat yang di informasikan untuk melakukan penertiban terhadap diduga adanya permainan perjudian jenis sabung ayam dan jenis dadu koprok.

Namun saat tiba di TKP (Tempat Kejadian Perkara) didapati para pemain perjudian melarikan diri, dikarenakan mengetahui kedatangan anggota Polsek Blambangan Umpu Polres Way Kanan.

ย BACA JUGA:Arena Judi Koprok Digerebek Polisi, 6 Pelaku Ditangkap

Adapun hasil yang diperoleh dalam penindakan tersebut anggota hanya berhasil mengamankan beberapa adanya barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam, 1 (satu) lembar lapak dadu koprok yang bergambar, 1 (satu) buah terpal warna biru, beberapa pasang sendal, 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah kantong dari kain yang berwarna hitam dan 4 (empat) lembar terpal warna hitam. Selanjutnya 2 (dua) buah kurungan bambu ayam, 2 ( dua) buah kabel listrik, 2 (dua) buah jaket, 2 (dua) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah tas ayam kiso langsung yang ditinggal kabur oleh pemiliknya langsung diamankan ke Polsek Blambangan Umpu guna dilakuan proses lebih lanjut. "Kapolsek mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah turut berperan aktif menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif dan dihimbau apabila mengetahui ada aktivitas yang mencurigakan ataupun tindak pidana, bisa melaporkan segera kepada kami dan akan ditindak lanjuti,โ€ jelasnya.