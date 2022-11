JAKARTA - Ministry of State Security (MSS) merupakan sebuah badan intelijen yang dimiliki pemerintah China. Badan ini dibentuk oleh Departemen Keamanan China pada 1983.

MSS yang bermarkas di Beijing itu mempunyai perwakilan di lebih dari 170 kota dan hampir 50 negara di seluruh belahan dunia. Organisasi ini digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu cabang umum, cabang dan sub-cabang.

Misinya antara lain menegakkan keamanan negara melalui penindakan efektif melawan agen musuh, mata-mata dan kegiatan kontra revolusioner, yang dirancang untuk sabotase atau menggulingkan pemerintahan sistem sosialis China.

Sejumlah agen MSS bertugas di wilayah Greater China, di antaranya Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Agen-agen mereka telah terintegrasi ke banyak komunitas China di dunia.

Melansir dari beragam sumber, MSS mulanya bernama Central Departemen of Social Affairs (CDSA/Departemen Sosial), yang merupakan bagian penting dari Communist Party of China (CPC/Partai Komunis Cina). Markas CDSA beroperasi di daerah basis komunis Yan’an, tepatnya di Provinsi Shaanxi, Cina Utara, selama periode 1937-1945.

Dalam perang Jepang-Sino kedua, CDSA melaporkan kepada CPC tentang situasi dunia, berdasarkan laporan berita yang dilengkapi dengan data intelijen penting. CDSA mengalami reorganisasi ketika memasuki musim panas pada 1949.

Perubahan tersebut mengakibatkan pergantian nama dan beberapa perwira intelijen yang menonjol dipindahkan ke posisi jabatan senior di kementerian baru Ministry of Public Security (MSP) dari Central Revolutionary Military Affair Commision (CCP). Kemudian saat ini lembaga CCP berubah nama menjadi Ministry of Public Security of Central People’s Government.

Setelah perpanjangan masa transisi, mantan anggota CDSA menjadi anggota People’s Liberation Army, yang sepenuhnya dihidupkan kembali di bawah Komite Sentral Partai Komunis (Communist Party Central Commite) pada 1955, yang sekarang menjadi Central Investigation Departement (CID/Departemen Pusat Investigasi).

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1983, terjadi merger atau peleburan antara CID dan bagian kontra intelijen MPS. Kedua departemen tersebut bergabung menjadi satu dalam wadah MSS. Di tahun yang sama, diangkat kepala MSS yang pertama bernama Ling Yun, mantan pendiri PRC dan pernah menjabat sebagai wakil menteri MPS.

Usia jabatan Ling Yun terbilang cukup singkat, sampai dengan tahun 1985. Berikutnya, digantikan oleh Jia Chunwang, mantan anggota Central Committee CPC, dikenal sebagai kepala MSS terlama, dari tahun 1985-1998.

MSS mengalami restrukturisasi sekira tahun 2003, saat itu di bawah kepemimpinan Xu Yongyue, menduduki kursi orang nomor satu di MSS sejak 1998. Selama menjabat sebagai kepala, MSS diarahkan pada usaha penindakan terhadap kegiatan Falun Gong.

Sampai saat ini, MSS masih dikenal tertutup dan publik tidak bisa mengakses informasi yang dibutuhkan seputar kegiatan MSS yang bersifat terbuka, karena tidak mempunyai website resmi dan juru bicara organisasi.