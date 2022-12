Jakarta โ€“ โ€œPertamina Call Center 135, ada yang bisa kami bantu?โ€ sapa Erika salah satu agen Pertamina Call Center (PCC) 135 kepada pelanggan yang tersambung di telfonnya.

Tidak disangka, konsistensi PCC 135 dalam memberikan layanan pelanggan kembali terbukti dengan dibawa pulangnya 11 penghargaan tingkat internasional serta diakuinya PCC 135 sebagai salah satu Contact Center terbaik di dunia. Penghargaan ini diterima PCC 135 dalam ajang Contact Center World Global Awards 2022.

โ€œSebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan, layanan pelanggan sudah menjadi bidang prioritas Pertamina Patra Niaga. Sebagai saluran layanan pelanggan utama, PCC 135 adalah ujung tombak perusahaan dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat sebagai pelanggan utama produk dan layanan Pertamina,โ€ kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution.

Contact Center World Global Award 2022 merupakan ajang penghargaan bagi contact center terbaik di dunia yang sejak babak awal diikuti oleh ribuan peserta dari lebih 80 negara. Membawa tema Discover the Next Generation of Customer Experience, ajang penghargaan kali ini menyasar inovasi-inovasi layanan pelanggan yang dilakukan berbagai perusahaan kepada konsumen atau masyarakat secara umum.

Membawa nama Pertamina di antara ribuan contact center yang ikut serta dalam Contact Center World Global Top Ranking Performers Awards 2022 Global Awards 2022, di tahun ini PCC 135 berhasil membawa 6 penghargaan Gold, 4 penghargaan Silver dalam kategori individu maupun kategori korporasi, antara lain:

Kategori Individu

1. Dimitri Pratamaputera Irman (Best Analyst) โ€“ GOLD

2. Ahmad Yudistira (Best Operational Manager) โ€“ GOLD

3. Agi Sukma Handoko (Best Supervisor) โ€“ GOLD

4. Andi Fadhila Arvin (Best Customer Service Professional) โ€“ GOLD

Kategori Corporate

5. Indriana Indra (Best Organizational CX) โ€“ SILVER

6. Sulistia (Best Use of Social-Media in the Contact Center) โ€“ SILVER

7. Andi Arifin (Best Public Services Center) โ€“ SILVER

8. Hendro Nugroho (Best Use of Self-Service Technology) โ€“ GOLD

9. Endra Rachmawan (Best Customer Loyalty Program) โ€“ GOLD

10. Ary Maulana (Best Contact Center) โ€“ SILVER

PCC 135 turut mendapatkan penghargaan sebagai DREAM Team Awards, atau akronim dari Develop, Reward, Energize, Appreciate, and Motivate sebagai atribut utama sebuah tim untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Selain penghargaan, PCC 135 juga diakui sebagai Certified World Class Contact Center. Pencapaian ini berhasil didapatkan tidak hanya dengan menjaga kualitas layanan, namun memberikan continuous improvement.

โ€œPCC 135 dituntut untuk terus berinovasi agar dapat memberikan layanan pelanggan sesuai dengan tren dan kebutuhan masyarakat. PCC 135 akan terus kami jadikan sebagai tulang punggung saluran komunikasi dan layanan yang diberikan Pertamina kepada masyarakat. Capaian ini akan kami jaga untuk mendukung visi Pertamina ke depan untuk menjadi World Class National Energy Company dan masuk dalam posisi Top100 Fortune Global 500 di tahun 2026,โ€ kata Alfian.ย

