JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dan China termasuk negara engan militer terkuat. Keduanya memiliki keunggulan dalam bidangnya masing-masing.

Dalam pemeringkatan kekuatan militer oleh Global Fire Power (GFP) tahun 2022, Amerika Serikat berada di urutan pertama. Sedangkan China berada di urutan ketiga.

Anggota Militer

Berdasarkan anggota militernya, China lebih unggul karena memiliki 2 juta personel aktif sementara AS memiliki 1,3 juta personel. Selisihnya mencapai 610 ribu.

Baca juga: 3 Negara dengan Militer Terkuat di Asia, Ada yang Miliki 5 Juta Tentara

DI AS, cabang militernya meliputi Angkatan Darat AS, Angkatan Laut AS (termasuk Korps Marinir), Angkatan Udara AS, dan Penjaga Pantai AS.

Baca juga: Kekuatan Militer Indonesia di Masa Presiden Soekarno, Disegani hingga Ditakuti Dunia

Sementara itu, di China cabang militernya meliputi Tentara Pembebasan Rakyat, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Artileri Kedua, Polisi Bersenjata Rakyat, dan Pasukan Cadangan PLA.

Keuangan

Namun, dalam anggaran pertahanan militernya AS memiliki $770 miliar sedangkan China hanya USD230 miliar. Selisihnya mencapai USD540 miliar.

Walaupun demikian, China memiliki cadangan devisa yang lebih tinggi senilai $3,2 triliun sementara AS USD123,3 triliun. Selisihnya mencapai $3.1 triliun.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Angkatan Darat, Udara, dan Laut Dalam angkatan daratnya, AS menjadi lebih terdepan dengan memiliki 6.612 tank sedangkan China 5.250 tank. Selisih keduanya mencapai 1.362. Di angkatan udara pun, AS masih memimpin dengan total pesawat yang dimilikinya mencapai 13.247 sementara China hanya 3.285. Selisih keduanya mencapai 9.962. Namun, dalam angkatan lautnya China lebih unggul. China memiliki kekuatan armada sebesar 777 sedangkan AS 484. Selisihnya mencapai 293. Kepemilikan kapal selam pun China memiliki 79 kapal sementara AS berjumlah 68. Selisihnya mencapai 11 kapal selam. “Beberapa pengamat AS mengungkapkan kekhawatiran atau kekhawatiran mengenai kecepatan upaya pembuatan kapal angkatan laut China dan garis tren yang dihasilkan mengenai ukuran dan kemampuan relatif angkatan laut China dan Angkatan Laut AS,” kata layanan penelitian kongres AS yang dikutip dari Ticker News.